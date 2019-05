MacBook Pro pega fogo em vídeo capturado por usuário

É um fato: baterias são componentes perigosos. Se o humor delas estiver num dia ruim, se a conjunção astral estiver desfavorável, se algum elemento não estiver no lugar certo… coisas ruins podem acontecer — até mesmo no seu precioso MacBook Pro de milhares de dólares.

Foi exatamente o que aconteceu com um DJ conhecido como White Panda. Ele estava com seu MacBook Pro Retina de 15 polegadas, modelo 2015, no colo e plugado na tomada quando a máquina começou a soltar fumaça pelos lados. O rapaz, então, rapidamente colocou o computador no chão, segundo antes do notebook sofrer uma pequena explosão interna e pegar fogo.

Os alarmes da casa do DJ dispararam imediatamente, soltando água e apagando o fogo; em seguida, o computador continuou soltando uma fumaça escura. O assoalho da sala do rapaz ficou permanentemente danificado por conta do evento, mas felizmente ninguém se machucou. “Ainda bem que eu não estava em um avião”, complementa White Panda.

O DJ compartilhou sua história no Twitter e no Reddit, adicionando que o MacBook Pro em questão já tinha passado por dois reparos (um na tela e outro no trackpad) quando ainda estava na garantia, ambos realizados pela própria Apple — a máquina nunca foi mexida por agentes não-autorizados nem foi equipada com peças alternativas.

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse – good thing I wasn’t on a plane. Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b — White Panda (@whitepanda) May 29, 2019

Meu MacBook Pro explodiu hoje durante o uso normal. Por sorte, não me machuquei, mas a casa sofreu alguns danos. Podia ser pior — ainda bem que eu não estava num avião. Estou curioso para saber qual será a resposta da Apple.

Ele contou que, uma hora após o incidente, levou o churrasco de MacBook Pro à loja mais próxima da Apple. Lá, os empregados reconheceram a gravidade da situação mas afirmaram não poder fazer nada por 24 horas, tempo em que a máquina seria trancada num cofre à prova de fogo; após esse período, a equipe da loja ligaria para o DJ oferecendo uma solução.

No dia seguinte, após não receber uma ligação da loja, o rapaz voltou ao local e recebeu a informação de que o problema tinha “piorado” e o MacBook teria de ficar no cofre por cinco dias — o que, adicionou o DJ, é inaceitável, especialmente para alguém que usa o computador como instrumento primário de trabalho.

Esse é o estado atual do imbróglio, mas acompanharemos a situação para saber dos próximos eventos e de um possível comunicado da Apple.

O incidente certamente é uma anomalia — não é todo dia que ouvimos casos de MacBooks Pro explodindo por aí, afinal. Ainda assim, fica o lembrete de que todo aparelho eletrônico é uma pequena bomba em potencial e, para evitar ao máximo esse tipo de ocorrência, você deve seguir algumas precauções básicas: sempre deixá-los carregando em superfícies “duras” e planas, por exemplo, e evitar que eles fiquem por longos períodos na tomada sem ninguém por perto são boas dicas.

