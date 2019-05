Nova linha de baterias externas da mophie tem USB-C e design inteligente

A mophie, tradicional fabricante de powerbanks e baterias externas para todos os tipos e gostos, está com tudo nesses últimos meses. Depois de apresentar uma linha de acessórios equipados com uma porta Lightning, a fabricante está agora lançando mais uma leva de carregadores portáteis com uma dose extra de conveniência: todos eles são dotados de portas USB-C.

A atualização da linha powerstation é toda, aliás, dedicada à conveniência: são quatro baterias externas, com design e recursos semelhantes e diferentes apenas no tamanho (físico e da bateria) e na quantidade de portas. A porta USB-C serve tanto para carregar a powerbank como para fornecer energia a outros dispositivos, como iPhones ou iPads; a (ou as) porta USB-A, por sua vez, serve apenas para carregar outros aparelhos.

Os dispositivos contam com um design discreto e inteligente: a parte superior das baterias externas tem um revestimento em tecido macio, que permite que você repouse seu smartphone no topo do acessório enquanto ele carrega sem riscos ou escorregões possivelmente fatais. Temos também, claro, a fileira de LEDs para conferir o nível da bateria rapidamente.

São quatro modelos:

Os acessórios já estão disponíveis para compra no site da mophie, em diferentes opções de cores. Bacana, não?

via iMore