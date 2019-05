Promoções do dia na App Store: SimCity: Complete Edition, Mister Battery, Clipboards e mais!

11 alunos da PUC-Rio participarão da WWDC19! Mais uma vez, o Brasil estará muito bem representado na WWDC! 11 alunos do Programa de Formação para Desenvolvimento iOS, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), conquistaram bolsas para participar da conferência anual de desenvolvedores da Apple após se destacarem no processo seletivo mundial da própria Maçã, pensado para estudantes do mundo […]

Transportes públicos de Portland, Nova York e Londres passarão a aceitar Apple Pay Há alguns meses, a Maçã anunciou uma novidade relacionada ao Apple Pay que facilitou — e muito — a vida de cidadãos de grandes cidades ao redor do mundo: o Apple Pay Transit, uma forma simples de pagar pela sua viagem de metrô, ônibus, trem ou qualquer modal compatível. Para isso, basta configurar seu cartão […]

MacBook Pro pega fogo em vídeo capturado por usuário É um fato: baterias são componentes perigosos. Se o humor delas estiver num dia ruim, se a conjunção astral estiver desfavorável, se algum elemento não estiver no lugar certo… coisas ruins podem acontecer — até mesmo no seu precioso MacBook Pro de milhares de dólares. Foi exatamente o que aconteceu com um DJ conhecido como […]