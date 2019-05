Apple destaca histórias de desenvolvedores que estarão na WWDC19

Como muitos de vocês devem saber, na próxima semana acontecerá a Worldwide Developers Conference 2019 em San Jose, na Califórnia. O evento se iniciará logo na segunda-feira com a keynote de abertura da Apple, na qual a empresa apresentará a próxima versão do macOS e do iOS.

Para além da apresentação das novidades da Apple, no entanto, a WWDC é palco para o encontro de milhares de desenvolvedores (mais de 5 mil), desde aqueles que estão começando agora até quem já possui uma posição consolidada nesse mercado.

Para destacar a importância dos desenvolvedores, a Apple contou a história de duas pessoas que deixaram sua marca por meio da programação.

Erika Hairston | Zimela

A primeira é da desenvolvedora Erika Hairston, uma graduada de Yale (Connecticut) de 23 anos que trabalha em San Francisco. Ela lançou, recentemente, o seu primeiro app: Zimela, que promove a diversidade no mundo da tecnologia.

Mais precisamente, Hairston projetou a Zimela para ajudar grupos subrepresentados a ingressarem nessa área, estabelecendo grupos de mentores e conscientizando os usuários sobre oportunidades de carreira, estágios e etc.

A desenvolvedora também concluiu o Apple Entrepreneur Camp, um projeto da gigante de Cupertino voltado a empresas e serviços encabeçados por mulheres.

David Niemeijer | AssistiveWare

A segunda história é a do holandês David Niemeijer, de 50 anos, que fundou a AssistiveWare, uma empresa que projeta dispositivos de comunicação para pessoas com deficiência auditiva e visual. Na semana que vem, o desenvolvedor participará pela 17º vez consecutiva da WWDC.

Entre as criações de Niemeijer está a de um teclado virtual que poderia ser controlado usando uma alternativa ao mouse; o projeto, posteriormente, serviu de base para o software KeyStrokes.

Em 2001, um usuário desse app enviou um email para o cofundador da Apple, Steve Jobs, perguntando-o se os recursos do KeyStrokes poderiam ser integrados ao macOS — o que deu início a uma parceria de quase duas décadas entre a AssistiveWare e a Maçã.

Os caminhos de Erika e David têm muito em comum, apesar de estarem em diferentes etapas da vida. Os dois buscaram inspiração de pessoas amadas para imaginar soluções e trabalhar para torná-las realidade. Ambos começaram como companhias de um funcionário, programando nas horas vagas onde e sempre que podiam. Os dois também estão conectando e fortalecendo comunidades, usando a tecnologia para ajudar as pessoas a se comunicar e encontrar umas às outras.

De fato, existem milhares de histórias de desenvolvedores que inspiram dedicação e comprometimento com um futuro melhor e mais inclusivo a partir da tecnologia. Vale elogiar, inclusive, a iniciativa da Apple de divulgar e dar apoio a essas histórias!

A transmissão da keynote de abertura da WWDC19 começará às 14h (horário de Brasília) e você poderá acompanhar tudo com o MacMagazine.