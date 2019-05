Previsões para a WWDC19: iPad e Apple Watch independentes, iTunes morto e mais!

Faltam apenas quatro dias para a WWDC19, e, como era de se esperar, a máquina de rumores das novidades que serão apresentadas na conferência está mais ativa do que nunca. Hoje, Mark Gurman (da Bloomberg) publicou um apanhado de tudo que ele ouviu das suas fontes extremamente certeiras nos últimos tempos — e nós cobrimos todas as principais previsões aqui.

Fim do iTunes

Esse é um tópico polêmico desde que os rumores se iniciaram: a morte do iTunes já era tida como provável há alguns meses, mas as especulações mudaram de direção quando descobriu-se que a Apple manteria o infame aplicativo como base do novo app Música, que não seria — ao contrário do previsto — baseado no Projeto Marzipan.

Gurman confirmou que o iTunes como conhecemos hoje morrerá, dando lugar a um trio de novos aplicativos para o Mac: Música, Apple TV e Podcasts. Segundo o rumor, os usuários poderão gerenciar seus iGadgets por meio justamente do app Música — o que, mais uma vez, evidencia que o software será de fato um “herdeiro” do iTunes com menos funções. Ou seja, é uma morte, mas não uma morte completa.

Apple Watch independente

Corroborando rumores ventilados anteriormente, Gurman afirmou também que o Apple Watch vai ganhar uma nova dose de independência do iPhone com o watchOS 6. O relógio ganhará uma App Store própria — o que pode reverter o cenário de desenvolvedores abandonando a plataforma aos montes — e terá novos apps nativos, como uma calculadora e um gravador de voz para chamar de seus. Também teremos novos recursos de mensagem, embora não esteja claro como isso se dará.

iPad mais poderoso

Não é segredo para ninguém que a Apple quer transformar o iPad (ou o iPad Pro, mais especificamente) num substituto capaz para o computador pessoal. No iOS 13, essas ambições ficarão ainda mais claras: segundo as fontes ouvidas por Gurman, a atualização trará grandes novidades para os tablets, como novos recursos na tela inicial e de multitarefa — dando mais uma razão para que usuários abram mão de seus Macs/PCs em prol dos dispositivos sensíveis ao toque.

Apps universais

A Apple deverá aprofundar mais sua investida no Projeto Marzipan, que leva apps do iOS ao macOS, de forma a dar mais um passo no projeto de unificação do ecossistema da empresa — isto é, um projeto onde todos os apps rodariam em todos os produtos da Maçã, sem grandes modificações.

O processo ainda deve levar alguns anos, mas a Apple deverá apresentar mais alguns aplicativos passados pela transição. A empresa também apresentará, segundo Gurman, atualizações para aplicativos como o Lembretes e o Saúde (mais sobre ele a seguir), bem como novidades no Mapas, no Mensagens, no Livros, no Casa e no Mail — além da já especulada fusão do Buscar Meu iPhone com o Buscar Meus Amigos.

Saúde

Novas habilidades serão adicionadas à plataforma de Saúde da Maçã. Pessoas com problemas auditivos, por exemplo, poderão receber avisos em seus dispositivos quando o som ambiente de um local estiver muito intenso ou quando o volume de reprodução de seu iPhone ou Mac estiver muito alto; o suporte a aparelhos auditivos será expandido.

iPhone e Apple Watch ganharão uma ferramenta nativa de monitoramento do ciclo menstrual, enquanto o relógio terá também um recurso de lembrete para que as pessoas lembrem-se de tomar seus remédios.

· • ·

E aí, o que acharam? Animados?

via Cult of Mac