Recurso “Voltar ao Meu Mac” será retirado de todas as versões do macOS

O recurso “Voltar ao Meu Mac” — o qual permitia o acesso remoto a outro computador da Maçã para que você pudesse pegar arquivos, fazer edições ou realizar transferências — foi descontinuado no lançamento do macOS Mojave. Quem ainda está utilizando uma versão mais antiga do sistema operacional desktop, contudo, ainda tem acesso ao recurso. Mas isso mudará.

A partir do dia 1 de julho de 2019, o “Voltar ao Meu Mac” será retirado de *todas* as versões do macOS — pelo menos foi o que informou um artigo de suporte da empresa atualizado nesta semana. Ou seja, se você ainda estava utilizando alguma versão antiga do macOS apenas por conta desse recurso, agora pelo menos poderá fazer o upgrade.

Aos órfãos do recurso, a própria Apple recomendou três possíveis alternativas — ainda que, na minha opinião, nenhuma chegue perto da antiga solução — para quem quer acessar seus arquivos de forma remota.

A primeira dica é o iCloud Drive, fazendo o upload dos seus arquivos na plataforma de nuvem da Maçã; desta forma, o acesso remoto a outra máquina não se faz necessário, já que todos os documentos estão sempre à mão onde quer que você esteja. Nós temos um tutorial sobre como configurar o iCloud Drive no(s) seu(s) Mac(s).

A segunda dica é o uso do recurso Compartilhamento de Tela, disponível nas Preferências do Sistema (a própria Apple tem um tutorial para configuração da ferramenta).

Por fim, temos o (abandonado?) Apple Remote Desktop, aplicativo que a empresa vende na App Store para acesso e controle remoto completo de um Mac — sem contar, é claro, com as soluções de terceiros como TeamViewer e LogMeIn.

via MacRumors