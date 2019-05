Smart Battery Cases dos iPhones XS, XS Max e XR enfrentam problemas de estoque

A Apple está enfrentando problemas com o estoque da Smart Battery Case para os iPhones XS, XS Max e XR, lançadas no início do ano. Com isso, os pedidos feitos agora na loja online da empresa (inclusive na brasileira) serão enviados apenas em julho, daqui a 5-7 semanas.

Não há informações do motivo de as Smart Battery Cases estarem temporariamente indisponíveis, mas é provável que a Apple tenha enfrentado algum atraso ou problema na fabricação que causou o esgotamento do estoque até então disponível.

Considerando que os modelos anteriores das Smart Battery Cases (para iPhones 6/6s e 7) ainda estão disponíveis, a escassez no estoque dos acessórios para os novos iPhones pode estar relacionada a componentes usadas especificamente nesses modelo, como aqueles que integram a compatibilidade com carregamento sem fio (padrão Qi) nas células de bateria.

O baixo estoque da Smart Battery Case também significa que as substituições desses acessórios (que precisarem de reparos) podem não estar disponíveis no momento, de acordo com o MacRumors. As substituições provavelmente estarão disponíveis novamente em julho, quando os estoques se regularizarem.

Além da Apple Store Online, algumas cores (preta e areia rosa) da Smart Battery Case para o iPhone XS também estão indisponíveis pela loja oficial da Apple na Amazon americana; já o modelo para o iPhone XR está disponível somente na cor preta. Enquanto isso, todas as cores da Smart Battery Case para o iPhone XS Max ainda estão em estoque.