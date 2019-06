Novo vídeo da campanha “Filmado com iPhone” foi dirigido por brasileira

WhatsApp Business: dúvidas frequentes, dicas, tutoriais e (des)vantagens WhatsApp Messenger, você já sabe, é um mensageiro simples com recursos inteligentes e uma interface amigável, conhecida e preferida para todos os públicos — ei, Telegrammers: #PAZ ✌️ Sua versão Business, lançada finalmente em abril para iOS, foi pensada para profissionais e proprietários de pequenas empresas, facilitando a interação com clientes, usando ferramentas para organizar […]

Filme da semana: compre “Meu Ex é um Espião”, com Mila Kunis e Kate McKinnon, por R$9,90! Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Meu Ex é um Espião”, com Mila Kunis e Kate McKinnon. Confira o trailer dele: Eis a sinopse do filme: Audrey e sua amiga Morgan estão […]

Mural MM, edição LXXVII Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXXVII. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]