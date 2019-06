WhatsApp Business: dúvidas frequentes, dicas, tutoriais e (des)vantagens

WhatsApp Messenger, você já sabe, é um mensageiro simples com recursos inteligentes e uma interface amigável, conhecida e preferida para todos os públicos — ei, Telegrammers: #PAZ ✌️

Sua versão Business, lançada finalmente em abril para iOS, foi pensada para profissionais e proprietários de pequenas empresas, facilitando a interação com clientes, usando ferramentas para organizar e responder as mensagens rapidamente.

Desde então, dúvidas ficaram no ar, discussões de quais as melhores formas de usar o app e até se há uma real necessidade da migração surgiram por aí.

Nós aguardamos um pouco — para as instabilidades passarem e as correções serem aplicadas — e juntamos todos esses questionamentos a algumas dicas especiais neste artigo para você. No final, é claro, se você tiver alguma dica que nós não abordamos aqui, use e abuse dos comentários!

Dúvidas frequentes

O app é 100% gratuito e continuará assim?

As duas versão são, atualmente, gratuitas — mesmo o Facebook comprando o WhatsApp por muuuitos bilhões de dólares. Mas já há rumores que veremos anúncios em um futuro não muito distante, afinal, essa conta tem que ser paga.

Qual a diferença da versão Business para a “tradicional”?

As principais, ao meu ver, são:

Ser identificado como um contato empresarial, algo como o perfil comercial do Instagram;

Adicionar horário de funcionamento, endereço e links;

Ter acesso a respostas rápidas para perguntas frequentes;

Mensagens automáticas de saudação para o primeiro contato;

Mensagens automáticas de ausência para feriados, fins de semana ou outros horários específicos;

Quais os prós e contras do app corporativo?

O principal ponto positivo é a credibilidade e fornecer mais informações do que o app “tradicional”, além de todos os pontos expostos logo acima.

Juntei três pontos ruins que, talvez, não afetem a todos:

A maior desvantagem é quando existe uma administração ruim das mensagens e disparos de promoções. Em vez de engajar, você pode fazer o contrário: afastar seu cliente. Outro ponto ruim: por ser direcionado a um meio empresarial, faltou a possibilidade de múltiplos atendentes — da forma como é hoje, você só pode ter duas instâncias ativas (uma no celular e uma pelo navegador). Falta de privacidade, mas apenas para aqueles que mantém os dois apps no mesmo celular. O sentimento é de que você nunca consegue se desconectar do trabalho, e com razão. O ideal, em um mundo perfeito que todos teriam condições, é usar o Business em um aparelho separado.

Também posso formatar mensagens na versão Business?

Sim. Escreva entre _ (underscore) para deixar a mensagem itálica, entre * (asteriscos) para negrito, entre ~ (til) para tachado e entre ` ` ` (três crases) para monoespaçado . Uma dica: você pode combinar as três primeiras formatações como quiser, mas o monoespaçado só funcionará sozinho.

Posso usar as duas versões, WhatsApp Messenger e WhatsApp Business, no mesmo celular?

Sim. Mas cada app deve estar vinculado ao seu próprio número de telefone. Não é possível ter o mesmo número vinculado às duas versões.

Preciso de um iPhone com suporte a dois chips pra usar as duas versões?

Não. Mas você precisará receber o código de ativação por SMS (ou ligação) no segundo número que será configurado no WhatsApp Business. Ou seja, você pode trocar o chip no seu próprio iPhone, ou até mesmo receber o código de ativação em outro aparelho, sem problemas.

Posso usar meu telefone fixo como número do WhatsApp Business?

Sim! Você só precisa estar próximo ao telefone para ouvir o código de ativação. Embora, provavelmente, se você passar o seu telefone fixo para alguém e falar que é WhatsApp, talvez a pessoa fique confusa ou ria na sua cara. Não julgue. 😛

Como obter uma conta comercial “oficial”?

As contas oficiais do WhatsApp Business têm o famoso símbolo de “verificado”, o que significa que aquele número, de fato, representa a empresa. Infelizmente, empresas não podem solicitar ou pagar para transformar sua conta comercial em uma “conta comercial oficial” — aliás, se ver isso em algum lugar, corre pois é uma cilada.

Apenas empresas mais famosas têm essa verificação e o próprio WhatsApp não deixa claro que fator utiliza para verificar ou se há algo que pode ser feito para agilizar ou facilitar esse processo. Mas se você conseguiu verificar sua empresa, conte nos comentários como. 😉

Tenho uma empresa grande com sistema próprio, posso usar a API do WhatsApp Business?

Você terá que pedir autorização ao “Facebook para Empresas” preenchendo este formulário. Ou você pode consultar a lista de parceiros já existentes por aqui e ver as soluções ofertadas.

Quero migrar minha conta WhatsApp Messenger para WhatsApp Business; vou perder minhas conversas?

Não. Embora recomendamos um backup antes, o próprio app, ao ser instalado, identificará a versão antiga e sugerirá a opção de migrar seu histórico de conversas da versão “tradicional” para uma conta do WhatsApp Business — logo após você configurar e confirmar o número no novo app. Mas atenção: caso você desista e volte para o WhatsApp “tradicional”, o processo reverso de restauração de conversas não é possível.

Tenho jailbreak no meu iPhone, vai funcionar?

Se você (ainda?) é adepto ao jailbreak, o WhatsApp Business até vai funcionar. Mas a empresa já informa que não oferece suporte, e não garante todas as funcionalidades para dispositivos com este método. O modo de segurança que confere a criptografia ponta-a-ponta, por exemplo, pode não funcionar adequadamente.

Em que situações meu número pode ser banido do WhatsApp (e Business)?

O principal: contas que fazem uso de listas de distribuição sem consentimento do destinatário. Mas alguns outros motivos podem fazer com que seu número seja bloqueado nos servidores da empresa:

Trocar uma conta de WhatsApp entre aparelhos com frequência;

Tentar adivinhar o código de ativação sucessivas vezes;

Várias denúncias de outras pessoas por mau uso, spam, ameaças, ofensas, stalking, etc;

Utilização de aplicativos ou add-ons não-oficiais para espelhar sua conta ou para adicionar recursos não existentes atualmente (como o desejado “modo invisível”).

Meu número foi banido, e agora?

O WhatsApp informa em seu site que não avisa antes de banir uma conta. De repente, você pode receber “Seu número está banido do WhatsApp”.

Se você enviou mensagens consideradas como spam através de listas de distribuição e muita gente lhe denunciou, bom, eu não tenho uma notícia agradável: você não poderá mais usar esse número em nenhum serviço do WhatsApp, seja na versão “tradicional” ou na Business.

Se você acredita que há um engano, você pode entrar neste link para obter o endereço de email correto para sua plataforma e então entrar em contato, fornecendo todos os dados e detalhes possíveis com o problema que está enfrentando. Eles podem demorar alguns dias úteis para lhe responder, contudo.

Vou migrar do Android para o iOS (ou vice-versa); vou perder minhas conversas mesmo no WhatsApp Business?

Oficialmente: sim, você pode perder tudo — exceto o seu número, é claro.

Infelizmente o WhatsApp (na versão “tradicional” ou Business) não oferece nenhuma ferramenta que transporte seu histórico de conversas de sistema para o outro. No entanto, ferramentas de terceiros (como Dr.Fone ou iCareFone) prometem uma migração “tranquila”. Este que vos escreve já teve experiências dos dois lados, boas e ruins. Boa sorte!

Agora, para migrar entre aparelhos sem mudar de sistema operacional, você pode consultar a página de ajuda para iOS ou Android.

Dicas e sugestões

Preencha cuidadosamente o perfil

Ele é o cartão de visitas para seus futuros (ou atuais) clientes.

Não pense só no endereço (que deve ser completo e preciso) mas coloque também um link válido do seu Instagram e/ou site, uma boa descrição do seu serviço com o seu diferencial e até endereço de email. Não se esqueça de definir seu horário de funcionamento/atendimento; é importante que esteja claro quando o cliente pode esperar uma resposta sua.

Alguns nomes podem ser rejeitados, se conterem apenas letras maiúsculas, com emojis, símbolos (como ®), caracteres especiais, ou com qualquer derivação da palavra WhatsApp, é claro.

Aproveite para criar seu próprio link em Ajustes » Ajustes da Empresa » Link curto. O app lhe fornece um link com a URL wa.me, que pode ser personalizada adicionando uma mensagem. Uma sugestão:

Olá, poderia me enviar o cardápio?

Etiquetas

Elas organizam os contatos e conversas pra você encontrar posteriormente com mais facilidade. Confira algumas sugestões de etiquetas, que podem variar conforme seu negócio exige:

Cliente novo;

Cliente antigo;

Cliente que já reclamou;

Não aceitou a proposta;

Aguardando pagamento;

Pago;

Acompanhar produção;

Pedido entregue;

Acompanhar satisfação;

As etiquetas, por enquanto, estão disponíveis apenas para Android. Serão adicionadas em breve ao iOS.

Respostas rápidas

As respostas rápidas lhe ajudam a salvar e reutilizar o que você envia com frequência, pra responder perguntas comuns de maneira mais prática — além de ganhar um pouco de tempo.

Para configurar vá em Ajustes » Ajustes da Empresa » Respostas rápidas e toque no “+” para criar uma nova. Assim como os atalhos de teclado do iOS, aqui você define até três palavras-chave (ou até mesmo letras) pra serem substituídas por uma expressão ou frase maior. A diferença é que, aqui, todo atalho começa com uma ‘/’ e há um limite de 50 respostas rápidas. A seguir, cinco exemplos:

/feedback : “Agradecemos seu feedback. Ele será levado em consideração!”

: “Agradecemos seu feedback. Ele será levado em consideração!” /desconto15 : “É seu dia de sorte, hoje estamos com 15% de desconto para pedidos acima de R$30!”

: “É seu dia de sorte, hoje estamos com 15% de desconto para pedidos acima de R$30!” /naoentrega : “Poxa, infelizmente ainda não entregamos no seu endereço. Mas passe aqui na loja quando puder!”

: “Poxa, infelizmente ainda não entregamos no seu endereço. Mas passe aqui na loja quando puder!” /sabores : “Nossos sabores disponíveis são Ninho, Nutella, Morango e Doce de Leite.”

Mensagens automáticas

Diferentes das respostas rápidas, as automáticas podem ser configuradas para serem enviadas toda vez que alguém mandar a primeira mensagem para o seu número. Isso é importante para o seu potencial cliente ter certeza de que ele está falando com o número certo.

O primeiro tipo de mensagem é a de saudação. O possível cliente veio de um link externo ou indicação, então é importante que ele já se sinta a vontade com a sua mensagem.

Para configurar, vá em Ajustes » Ajustes da Empresa » Mensagem de Saudação e ative o seletor. Além de definir a mensagem, você pode escolher quem receberá essa saudação: todo mundo, quem não está na sua agenda ou restringir para determinados contatos. Exemplo:

Seja bem-vindo à Pizzaria do Tibúrcio. Como podemos lhe deixar feliz hoje? 🍕

Ainda há outro tipo de mensagem automática, a de ausência, feita para quando não for possível responder — seja por feriado ou horário à definir. Dessa forma, o cliente saberá quando terá uma resposta. Imagine que você quer muito algo em um estabelecimento, você envia uma mensagem e nada de responderem. Seria muito mais prático se você soubesse que a empresa está fechada naquele dia, não é mesmo?

Para configurar, vá em Ajustes » Ajustes da Empresa » Mensagem de Ausência e ative o seletor. Aqui você pode definir os destinatários da mesma forma que a anterior, o que muda é o horário: você pode habilitar para enviar sempre, fora do horário de atendimento (definido previamente no perfil) e em horário programado, para usar em casos específicos, como feriados.

Sugestões de mensagens de ausência:

Fora do horário de funcionamento/atendimento: “Olá! Nosso horário de funcionamento é das 18h às 23h, de quarta a domingo. Infelizmente não conseguiremos lhe responder nesse momento.”

Para dias específicos, como feriados: “Neste Natal estamos fechados, mas voltamos amanhã com ótimas promoções. Até lá, tenha um Feliz Natal!”

Importante: tanto as mensagens de saudação quanto as de ausência só são enviadas se seu telefone estiver conectado à internet.

Listas de distribuição: usar ou não usar?

A primeira coisa que você não pode esquecer é: somente quem tem seu número salvo na agenda receberá sua mensagem enviada por uma lista de distribuição. Se você entender e nunca se esquecer disso, terá listas 100% eficazes. Em outras palavras: não adianta comprar listas de números ou pedir o contato para centenas de clientes se eles não colocarem o seu número na agenda e concordarem com o disparo.

A sugestão fica para abordar individualmente, e aos poucos, para cada pessoa, oferecendo seu serviço ou produto de forma atraente e/ou curiosa. Lembre-se: você precisa instigar o interesse nos primeiros 20-30 caracteres, do contrário será mais uma mensagem ignorada.

Outro ponto importante a ser levantado, tirado direto dessa página do WhatsApp: “O WhatsApp utiliza uma combinação de aprendizado de máquina e denúncias de usuários para detectar e banir contas que enviam mensagens indesejadas.” Você já deve ter recebido alguma mensagem publicitária de alguém que não está nos seus contatos, e assim que abre você já tem uma opção “Denunciar por Spam”. Tenha medo deste botão.

E uma dica de social media, usando a frase de David Ogilvy: “Se você quer ser interessante… esteja interessado.”

Entenda o que o seu cliente gostaria de receber. Todo mundo já recebe coisas demais no WhatsApp; faça seu conteúdo (ou promoção) ser relevante o suficiente pra pessoa querer ter aquilo entregue diariamente/semanalmente. Se não é relevante, melhor nem ter. 😉

· • ·

Gostaram? Têm dicas diferente ou alguma dúvida? Deixe nos comentários!