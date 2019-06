App quer encontrar momentos mais marcantes da WWDC19 analisando o coração dos participantes

Uma keynote da Apple é sempre um evento marcante: mesmo com menos surpresas ou anúncios bombásticos, sempre há aquele burburinho dos dias anteriores e o sentimento de animação quando a empresa finalmente revela aquilo em que esteve trabalhando nos últimos meses (ou anos). Agora, o Cardiogram quer quantificar essa animação.

O aplicativo para iPhone e Apple Watch, dedicado a coletar informações do coração do usuário e oferecer uma visão sobre sua saúde cardíaca, está com um plano bem legal: definir quais momentos da keynote de abertura da WWDC19 serão os mais marcantes e surpreendentes. Como? Analisando os batimentos dos participantes do evento, claro!

Quem estiver no McEnery Convention Center, em San Jose (Califórnia), no momento da keynote de abertura da WWDC poderá iniciar uma gravação cardíaca no Cardiogram para Apple Watch; o aplicativo monitorará o coração do usuário até o fim da apresentação, registrando possíveis picos e juntando essas informações com a de todos os outros participantes para criar um “mapa” dos momentos marcantes do evento.

A parte mais legal é que, durante a conferência, qualquer pessoa poderá acessar esse site para acompanhar um registro ao vivo dos batimentos cardíacos coletivos. A página mostrará um breve histórico dos corações dos participantes, para que nós possamos comparar o momento atual com o que aconteceu anteriormente na keynote.

Com isso, quem sabe, a tradicional questão tão discutida pós-eventos da Maçã será respondida de forma mais objetiva: qual foi o melhor anúncio do dia?

Quais são as vossas apostas, aliás? Saberemos na próxima segunda!

via AppleInsider