A Samsung aparentemente gosta do visual dos MacBooks Pro

Às vezes, vemos por aí produtos claramente inspirados em designs da Apple mas que se esforçam um pouquinho para se diferenciarem. No caso de hoje, a Samsung preferiu seguir o caminho mais fácil.

O título da reportagem do The Verge não poderia ser melhor: “Samsung anuncia novos MacBooks Pro de 13 e 15 polegadas”. Sim, o que você vê na imagem acima é o Notebook 7 da sul-coreana, e não MacBooks Pro — okay, eu sei, o trackpad desalinhado já tinha deixado isso bem claro. 😛

A máquina é perfeita para quem sonha em ter um laptop com o visual do MacBook Pro, mas seja lá por que cargas d’água prefira rodar o Windows nele — e, obviamente, também pagar uma cifra bem menor que a cobrada pela Maçã.

Ora, ao menos podemos ver à direita como seria um dos atuais MacBooks Pro pintados de preto:

A nova linha da Samsung é composta de quatro modelos, um de 13,3″ e três de 15,6″ (todos com resolução Full HD). Eles partem de US$1.000, com processador Intel de oitava geração, gráficos integrados, até 16GB de RAM LPDDR3 e 512GB de SSD, chegando a US$1.500 num modelo focado em gamers com placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650, até 24GB de RAM DDR4 e dois slots de expansão de armazenamento para HDD + SSD.

O Notebook 7 chegará ao mercado internacional no fim de julho.