Apple começa a matar as contas do iTunes nas redes sociais

O iTunes (como existe hoje) vai morrer. Em seu lugar, veremos o nascimento de apps como Música, Podcasts, Apple TV e Livros.

A Apple, é claro, já está se antecipando — pelo menos nas redes sociais — e sumindo com qualquer referência a iTunes, como foi apontado nessa conversa do Reddit.

iTunes sumindo das redes sociais

O leitor Lucas Lopes já tinha nos alertados, mas agora a “troca” começou para valer:

@MacMagazine vocês viram que a @Apple alterou o perfil do iTunes do facebook para Apple TV, parece que o @iTunes está morrendo mesmo — lucas lopes (@lucasm_lopes) 31 de maio de 2019

As páginas/contas do iTunes no Facebook e no Instagram em si ainda existem, mas os conteúdos dessas páginas foram completamente apagados. Em seu lugar, parece que a empresa já está promovendo as páginas/contas do aplicativo Apple TV (Facebook e Instagram).

A conta do iTunes no Twitter ainda existe (com conteúdo), mas podemos ver que eles já estão dando RT nos tweets do perfil @AppleTV.

Links do iTunes

Para completar, Craig Hockenberry (da Iconfactory) notou que os links itunes.apple.com (usados para conteúdos de música) estão sendo trocados para music.apple.com .

O desenvolvedor Kyle Seth Gray investigou mais afundo e descobriu que, na verdade, a Apple está criando categorias de links para cada um de seus conteúdos ( apps.apple.com , podcasts.apple.com , tv.apple.com , movies.apple.com e books.apple.com ), o que faz todo sentido.

Em breve, será a hora de dizermos adeus para o iTunes de uma vez por todas. Preparados?

via MacRumors