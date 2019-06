Apple libera primeiras versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6, do tvOS 13 e mais

Como anunciado na vertiginosa keynote de abertura da WWDC19 realizada hoje, cá estamos nós em mais um ciclo de versões de testes.

A Apple liberou agora há pouco as primeiras versões beta do iOS 13 (compilação 17A5492t ), do iPadOS 13 ( 17A5492t — sim, a mesma do iOS, o que faz sentido já que eles são essencialmente o mesmo sistema), do macOS Catalina 10.15 ( 19A471t ), do watchOS 6 ( 17R5491t ) e do tvOS 13 ( 17J5485s ).

Mas calma, não é só isso: temos também as primeiras versões de testes de vários softwares e utilitários da Apple direcionados para desenvolvedores, educadores e usuários corporativos. Saíram agora há pouco as primeiras betas do Xcode 11 (compilação 11M336W ), do novo Reality Composer ( 1A68 ), do TestFlight 2.6 ( 37 ), do Classroom para iPad 3.1 ( 3B3g ), do Classroom para Mac 2.1 ( 2B3d ), do macOS Server 5.9 ( 19S1020b ), do Apple Configurator 2.10 ( 3K13 ) e do Apple Remote Desktop 3.9.2 ( 1A25 ). Ufa!

Obviamente, as principais novidades dos sistemas e softwares acima listados foram cobertos na keynote de agora há pouco (iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina 10.15, watchOS 6 e tvOS 13); outros pormenores e detalhezinhos certamente serão revelados nas demais sessões da WWDC e, claro, conforme os bravos desbravadores do mundo digital forem colocando suas mãos nas versões beta. Nós, naturalmente, estamos a postos para trazer quaisquer descobertas assim que possível.

As versões acima são destinadas a desenvolvedores; as versões de testes públicas dos sistemas operacionais serão liberadas pela Apple em julho, quando os principais bugs e problemas forem devidamente corrigidos. Então, se você não é desenvolvedor, é melhor ficar bem longe dessas atuais versões. 😉