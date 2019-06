Confira todos os vídeos exibidos durante a keynote de abertura da WWDC19

Um evento, dezenas de novidades. Esse é basicamente o resumo do primeiro dia de WWDC19, no qual a Apple apresentou as novas versões dos seus sistemas operacionais (iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina 10.15, watchOS 6 e tvOS 13), novos hardwares e muito mais.

Durante a apresentação, a Maçã exibiu um punhado de vídeos para introduzir as novidades anunciadas, como o Modo Escuro (Dark Mode) do iOS 13, as novas opções de personalização de Memojis, o recurso Controle de Voz (Voice Control) do iOS 13 e do macOS Catalina 10.15 e, por fim, os novos Mac Pro e Pro Display XDR.

Confira todos os vídeos a seguir:

WWDC 2019 — Boa Noite, Desenvolvedores

O vídeo de abertura da WWDC foi, como parte do tema do evento, voltado para os desenvolvedores e mostra uma parte da vida desses profissionais que trabalham incansavelmente para criar alguns dos aplicativos que nos ajudam diariamente.

Como de costume, vale destacar os detalhes que a Apple insere nos seus vídeos para deixar tudo mais coeso, como o fato de o vídeo ser produzido em preto e branco (o que podemos associar ao anúncio do Modo Escuro no iOS… ou não, vai saber. 😛

Quando o mundo vai dormir, os desenvolvedores ficam para perseguir seus sonhos.

“For All Mankind” – Primeira Olhada no Trailer Oficial | Apple TV+

Ao falar sobre as novidades do tvOS 13, a Apple aproveitou para mostrar o primeiro trailer da série “For All Mankind”, a qual estará disponível para assinantes do Apple TV+.

E se a corrida espacial nunca tivesse acabado? Assista a um primeiro olhar oficial em “For All Mankind”, uma série original de drama da Apple que será lançada nesta primavera no Apple TV+.

Apresentando o Modo Escuro no iOS 13

Aguardado por muitos usuários, o novo tema do iOS não é bem uma novidade no universo da Apple. Como sabemos, o macOS 10.14 Mojave introduziu o Modo Escuro nos Macs e, agora, a legião de fãs desse visual poderá aproveitá-lo também em iPhones, iPads e iPods touch.

O iOS agora vive no escuro. Um novo visual legal que é fácil para os olhos e perfeito para ambientes com pouca luz. Chegando na primavera de 2019.

Tutorial de maquiagem do Memoji

Os maquiadores e YouTubers Patrick Starrr e Desi Perkins colaboraram com a Apple para um vídeo divertidíssimo de como usar (e abusar) das novas opções de personalização dos Memojis, disponível para iPhones X, XS, XS Max e XR.

Patrick Starrr e Desi Perkins mostram como glamourizar totalmente seu Memoji com todas as novas maquiagens, penteados, peças de cabeça e piercings no iOS 13. Na primavera de 2019.

Apresentando o Controle de Voz no Mac e iOS

Como informamos, o novo recurso de Controle de Voz do macOS e o do iOS dá ao usuário o poder de controlá-los pela voz aparentemente, conforme o vídeo abaixo, muita simplicidade. Basicamente, o recurso usa frases e comandos rápidos para executar uma ação, sendo fundamental para pessoas com problemas de mobilidade.

O Controle por Voz dá à sua voz o poder de navegar, ditar e trabalhar seus dispositivos de uma nova maneira. Chegando na primavera de 2019.

Apresentando o novo Mac Pro e o Pro Display XDR

A expectativa para os novos Mac Pro e Display Pro XDR (6K, de 32 polegadas) são diretamente proporcionais ao seus preços. Como nós já destacamos, o novíssimo Mac conta com uma capacidade de configuração absurda que o torna, de longe, o computador mais avançado da Maçã.

Concomitantemente, a Maçã introduziu o seu novo monitor, o qual oferece uma faixa dinâmica extrema (além de HDR ), ampla gama de cores (P3), taxa de contraste de 1.000.000:1 e brilho regular a 1.000 nits (com picos de 1.600 nits).

Apresentamos o Mac mais configurável e expansível de todos os tempos, e o melhor monitor profissional do mundo. O Mac Pro tem um processador Xeon com até 28 núcleos, vários slots de expansão e a maior capacidade de memória de todos os tempos em um Mac. Ele também oferece a placa gráfica mais poderosa do mundo e uma nova placa aceleradora que elimina a necessidade de fluxos de trabalho de proxy. O Pro Display XDR completa o sistema com um monitor Retina 6K de 32 polegadas, oferecendo uma faixa dinâmica extrema, uma ampla gama de cores P3 e excelente taxa de contraste. Chegando na primavera de 2019.

· • ·

De fato, várias novidades… qual foi a melhor de todas, para vocês?