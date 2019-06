Ferramenta da Apple mostra como o novo Mac Pro e o Pro Display XDR ficariam na sua mesa

O novo Mac Pro, quando for lançado, será vendido por preços a partir de US$6 mil. O belíssimo Pro Display XDR, por sua vez, partirá de US$5 mil em sua versão mais barata — isso sem contar o seu suporte, chamado de Pro Stand, que custará US$1 mil sozinho.

Ou seja, estamos falando de no mínimo US$12 mil para ter a dupla completa em sua casa — o que, na taxa de conversão da Apple, certamente significa que o investimento por aqui será maior do que o dinheiro que você conseguiria vendendo todos os seus órgãos possíveis sem perder as funções vitais.

Para realizar os sonhos dos Applemaníacos mortais, como eu e você, a Apple pensou em uma solução engenhosa, porém um pouco menos cara.

Basta ir à página do novo Mac Pro ou do Pro Display XDR no seu iPhone ou iPad e procurar a opção “Ver em Realidade Aumentada”, exibida no topo da tela. Pronto: graças à magia do ARKit, lá estará a belíssima e dispendiosa dupla, pronta para ser digitalmente disposta em qualquer superfície da sua casa e satisfazer, ainda que num fugaz momento de delírio, suas doces fantasias.

Para além dos propósitos lisérgicos, a ferramenta da Apple é bacana para ter uma ideia do tamanho do novo Mac Pro. Um usuário do Twitter, por exemplo, colocou a máquina de mentirinha ao lado de um Power Mac G5 (que, por fora, é idêntico ao velho Mac Pro “ralador de queijo” que todos conhecemos).

Ao contrário do que se poderia pensar, o novo computador é pouco menor que seu antepassado — o que não chega a ser uma surpresa, já que a modularidade tem o seu custo.

If their AR preview is any good, here it is next to a real Power Mac G5 case. pic.twitter.com/GesN6TaDih — Kevin (@hamiltenor) 3 de junho de 2019

Se a prévia em realidade aumentada for precisa, aqui está ele [o novo Mac Pro] junto à case de um Power Mac G5.

Seria bacana se essa máquina virtual funcionasse de verdade, não é? 😛

via 9to5Mac