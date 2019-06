iOS 13 enviará áudio para dois pares de AirPods; HomePod ganha suporte a múltiplos usuários

Por mais que muitas novidades da keynote de abertura da WWDC19 tenham sido anunciadas brevemente — ou até mesmo não anunciadas —, isso não significa que elas não têm seu valor. Muito pelo contrário: proprietários de AirPods e HomePods foram contemplados com alguns recursos bem interessantes que virão com o iOS 13, anunciado hoje.

AirPods

Os fones de ouvido sem fio da Apple ganharam ótimas novidades envolvendo a Siri.

Com o iOS 13, a assistente virtual poderá ler mensagens — tanto do iMessage quanto de outros mensageiros compatíveis com o SiriKit (o WhatsApp é um deles, por exemplo) — assim que você as receber. E responder tudo será tão fácil quanto… falar!

Outro bela novidade é um recurso que permite compartilhar o áudio de um iPhone com mais de um par de AirPods (ou seja, nada de compartilhar seus fones com outra pessoa).

Não há informações se o recurso funcionará com qualquer tipo de fone de ouvido Bluetooth, mas é bem possível que tudo só funcione mesmo dentro do ecossistema da Apple (ou seja, com AirPods e fones Bluetooth da Beats).

HomePod

O alto-falante inteligente da Maçã pode não ser aquele sucesso estrondoso esperado, mas a Apple não desistirá dele por isso. Tanto é verdade que, a partir da próxima versão do sistema operacional móvel da empresa, o HomePod ganhará suporte ao Handoff — recurso que permite iniciar uma atividade em um dispositivo e continuá-la em outro aparelho com o mesmo ID Apple.

Isso significa que o usuário poderá enviar o áudio do iPhone para o HomePod ao aproximar o smartphone do alto-falante, sem precisar tocar em nada. E não para por aí: a Siri agora identificará as vozes dos membros da família usando o HomePod, inaugurando assim um suporte multiusuário.

Mais precisamente, isso contribuirá para que todos os usuários de um mesmo HomePod tenham uma experiência personalizada ao utilizar a assistente virtual, que poderá reproduzir (pelo alto-falante) conteúdos individuais como mensagens, compromissos, lembretes e notas.

O HomePod também ganhará suporte a milhares de estações de rádio ao vivo de terceiros; para isso, bastará pedir à Siri que reproduza qualquer uma das estações compatíveis (como iHeartRadio, TuneIn e Radio.com, nos Estados Unidos).

