iOS 13 trará suporte a mouse e trackpad em iPads e iPhones; confira outras novidades

Passados os momentos iniciais pós-keynote, quando todos nós ainda estamos processando as novidades mais relevantes anunciadas pela Apple, chega aquele momento em que mergulhamos nos detalhes secundários, os quais foram deixados de lado pela Maçã no evento mas são igualmente dignos de nota.

A seguir, vamos dar uma olhada nas pequenas novidades e mudanças — descobertas até o momento, isto é — do iOS 13 e do novíssimo iPadOS 13.

Confira:

Suporte a mouse

Como se especulava, o iOS 13 finalmente permite que usuários conectem um mouse ou um trackpad ao iPad para controlar o tablet — com ponteiro e tudo. O recurso está disponível na parte de acessibilidade do dispositivo e é focado justamente em usuários com dificuldades motoras.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 3, 2019

Olá, suporte a mouse no iOS 13! É uma ferramenta do AssistiveTouch, e funciona com o mouse conectado via USB. Federico Viticci acertou em cheio.

Inicialmente, especulou-se que o suporte seria limitado ao mouse, mas o próprio Steve Troughton-Smith confirmou posteriormente que o controle por ponteiro funciona também caso você plugue o Magic Trackpad no iPad via USB. Infelizmente, até o momento não é possível usar o recurso via Bluetooth — seja com mouse ou com trackpad.

Outra boa novidade foi confirmada por Troughton-Smith: o recurso não se limita apenas ao iPad. Sim, iPhones e iPods touch também podem ter um mouse ou trackpad conectado via USB (com o adaptador certo, naturalmente) para serem controlados com o cursor.

O cursor pode ser meio esquisito (até porque ele não é um ponteiro tradicional de mouse, e sim um “substituto” do seu dedo), mas a novidade é boa, não é verdade?

Download de apps grandes por rede celular

Há alguns dias, comentamos como a Apple aumentou o limite de downloads e atualizações da App Store por rede celular, de 150MB para 200MB. A partir do iOS 13, entretanto, esse limite será opcional: o usuário poderá, nos Ajustes, escolher baixar apps ou atualizações de qualquer tamanho pela rede celular (3G/4G).

Ou seja, se você quiser gastar toda sua franquia de internet para baixar Asphalt 9 numa interminável fila de banco… em breve, você poderá.

Joysticks no iPhone e iPad

Um dos momentos de maior vibração da plateia na WWDC19 foi quando Tim Cook anunciou que a Apple TV passaria a suportar os dois joysticks mais famosos do mundo: o controle sem fio do Xbox One S e o DualShock 4, do PlayStation 4. Mas adivinha só: os controladores poderão ser usados também no iPhone e no iPad!

iOS13 will support DualShock 4 and Xbox One controllers on iPhone as well https://t.co/bqD5e9jRoR pic.twitter.com/Psng9zdO9c — Wario64 (@Wario64) June 3, 2019

iOS 13 suportará o controle do Xbox One e o DualShock 4 no iPhone, também.

A inclusão já era esperada — o Apple Arcade, afinal, estará disponível em ambas as plataformas e é de se esperar que a Apple queira alimentar seu serviço de jogos com o máximo de assinantes possível. Isso vai ser bem interessante!

Outras novidades

As demais novidades ainda não chegaram a ser destrinchadas por jornalistas e desenvolvedores que já puseram as mãos nas versões beta do iOS 13 e do iPadOS 13. Ainda assim, a famosa “tela de outras novidades” exibida na keynote antecipa algumas melhorias interessantes; abaixo, nós destacamos algumas que chamaram a nossa atenção.

Seleção da rede Wi-Fi na Central de Controle ;

; Modo para pouco uso de dados ;

; Possibilidade de silenciar apenas ligações de remetentes desconhecidos ;

; Sugestões da Siri no Safari ;

; Suporte a Dual-SIM no FaceTime e no iMessage ;

; Teclas separadas para o teclado de emojis e a configuração de idiomas (a tecla do globo terrestre);

para o teclado de emojis e a configuração de idiomas (a tecla do globo terrestre); Suporte a tamanhos “irregulares” de telas no CarPlay ;

; Colaboração somente leitura no Notas ;

; Modo Claro no CarPlay;

no CarPlay; Inclusão de alto-falantes AirPlay 2 nas automações do app Casa ;

; Opção de configurar metas de leitura no Apple Books;

no Apple Books; Opção de bloquear remetentes no Mail;

no Mail; Busca aprimorada no Fotos e no iMessage;

no Fotos e no iMessage; Reprodução em Dolby Atmos.

Bacana, não? Ficaremos atentos a mais novidades — fiquem ligados!