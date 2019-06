Levantem as mãos ao céu: o iOS 13 tem um novo indicador de volume! [atualizado]

Parece um tanto patético que uma das novidades mais aguardadas para o iOS 13 era um novo indicador de volume, mas é real — o que só atesta o quão antiquada e obstrutiva era a solução anterior, mantida igualzinha desde o primeiro iPhone.

Bom, nada temam, pois o 9to5Mac acabou de assossegar almas ao redor do mundo: ainda que a novidade não tenha sido destacada na keynote de apresentação da WWDC19, sim, o iOS 13 tem um novo indicador de volume!

A solução pode parecer, a princípio, um pouco deselegante — afinal, qual seria o sentido de substituir um quadrado intrusivo no meio da tela por um retângulo (com cantos arredondados igualmente intrusivo no canto esquerdo? Mas a decisão faz sentido ao se considerar que a nova barra de volume é interativa: você pode deslizar o dedo nela para controlar o som via toque, como na Central de Controle. Além disso, se você ignorá-la, ela encolhe e fica do tamanho de uma barra de rolagem:

Talvez essa não seja a solução que todos esperavam — abaixo, um conceito do designer Ben Geskin mostra “uma ideia” bem mais discreta (talvez até demais), bem similar à solução utilizada por apps como Instagram ou Telegram. Ainda assim, é uma evolução, não é verdade?

É bom lembrar, também, que estamos ainda na primeira versão beta do iOS 13. A Apple pode (e deve!) trazer alguns apuros visuais ao sistema até o lançamento da sua versão final e, com alguma sorte, podemos ver um indicador de volume ainda mais elegante e funcional nos próximos meses. Tomara.

Atualização, por Eduardo Marques 03/06/2019 às 19:44

O desenvolvedor Guilherme Rambo (que está participando da WWDC19) demonstrou em vídeo como funciona o novo indicador de volume:

Gostaram? 😃