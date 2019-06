Saiba que dispositivos serão compatíveis com o iOS 13, o iPadOS, o macOS Catalina, o watchOS 6 e o tvOS 13

Os novos sistemas operacionais da Apple foram devidamente apresentados na keynote de abertura da WWDC19. Que tal, agora, saber se eles serão compatíveis com os seus dispositivos? Confira, abaixo:

iOS 13

O novo sistema operacional móvel da Apple — que promete ótimos ganhos em performance — será compatível com os seguintes iPhones e iPods touch:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7ª geração)

Da lista de dispositivos compatíveis com o iOS 12, temos a exclusão dos iPhones 6, 6 Plus e 5s, bem como do iPod touch (6ª geração).

iPadOS

Agora o iPad tem um sistema operacional para chamar de seu. Eis os modelos de tablets que o suportarão:

iPad Pro de 12,9 polegadas

iPad Pro de 11 polegadas

iPad Pro de 10,5 polegadas

iPad Pro de 9,7 polegadas

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad mini (5ª geração)

iPad mini 4

iPad Air (3ª geração)

iPad Air 2

Saem da jogada os iPads Air, mini 3 e mini 2.

macOS Catalina

As maquinas capazes de rodar o novíssimo macOS 10.15 Catalina são:

MacBook (2015 ou superior)

MacBook Air (2012 ou superior)

MacBook Pro (2012 ou superior)

Mac mini (2012 ou superior)

iMac (2012 ou superior)

iMac Pro (2017 ou superior)

Mac Pro (2013 ou superior)

Aqui, saem de cena os Macs Pro 2010 e 2012 com placas gráficas compatíveis com Metal — esses ainda eram capazes de rodar o macOS Mojave.

watchOS 6

O sexta versão do sistema operacional dos relógios da Maçã, que traz pela primeira vez a possibilidade de rodar apps sem a necessidade de uma contraparte no iOS, será compatível com os seguintes smartwatches:

Apple Watch Series 1

Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Tudo, então, permanece da mesma forma para quem tem um relógio da Maçã e já roda o watchOS 5 — com exceção do iPhone emparelhado, que precisa estar no iOS 13 para o watchOS 6.

tvOS 13

Por fim, temos o sistema operacional que alimenta as Apple TVs. E, aqui, novamente, a Apple não cortou nenhum dispositivo, deixando a nova versão do tvOS compatível com os mesmos modelos:

Apple TV HD

Apple TV 4K

· • ·

E aí, você poderá rodar os novos sistemas operacionais da Apple nos seus aparelhos? 😀