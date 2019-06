Telegram ganha mais opções de privacidade; Google Fotos agora tem sugestões de pesquisa; confira mais apps atualizados!

Que tal mais uma leva de novidades e atualizações interessantes de aplicativos na App Store? Vamos ao que interessa!

Telegram

O famoso mensageiro ganhou mais configurações de privacidade: agora, você pode escolher quem pode ver o seu número de telefone nas configurações “Privacidade e Segurança”. Você também pode adicionar grupos para as exceções de “Sempre Permitir”/“Nunca Permitir” de qualquer configuração de privacidade — as permissões serão atualizadas conforme os usuários entram e saem dos grupos.

Outras novidades incluem visualização de miniaturas de qualquer PDF que você tenha enviado, formatação monoespaçada e links de texto às suas mensagens, possibilidade de conectar um grupo de conversa ao seu canal e obtenha um botão de “conversa”, ver canais públicos no navegador mesmo se você não tiver uma conta do Telegram e integração melhorada de bots com serviços web.

Google Fotos

O app agora conta com sugestões de pesquisa para você encontrar com facilidade as fotos adicionadas recentemente — para isso, basta digitar “adicionadas recentemente” na barra de pesquisa.

TomTom GO Navigation

Muitos hoje em dia preferem soluções como Waze e Google Maps, mas é inegável que apps de navegação como TomTom GO Navigation ainda tem seu público fiel. E se você é uma dessas pessoas, temos uma boa notícia!

O app foi totalmente renovado, sendo possível agora baixar apenas os mapas que você precisa. Além disso, ele passou a contar com suporte ao CarPlay!

Pokémon GO

O jogo que virou febre — mas agora a dipirona já está fazendo efeito — perderá suporte ao Apple Watch a partir de 1º de julho.

Segundo a Niantic, responsável pelo game, como o recurso Sincroaventura permite que treinadores contem seus passos mesmo com o app fechado, é melhor focar apenas em um dispositivo do que ter dois distintos fazendo a mesma coisa.

Scanbot

Esse belo aplicativo de scanner chegou à versão 9.0 com boas novidades, incluindo pastas renovadas (novo visual e organização), nova visualização para os seus arquivos, identificação automática de documentos importantes (coloque-os no topo da lista e deixe o app lembrá-lo), possibilidade de ordenar os documentos (por data, nome ou tamanho), além de melhorias no design e no desempenho.

Castro

O player de podcasts Castro é mais um a adicionar suporte a compartilhamento de trechos — como o Overcast já fez.

Os trechos podem ter até 60 segundos e são exportados como vídeos que incluem o trabalho artístico, o título do episódio, o nome e a data do podcast que está sendo compartilhado. Você pode compartilhar via Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Slack e mais!

Secrets

A versão 3.0 do Secrets conta com recursos bastante solicitados como possibilidade de incluir anexos, ícones personalizáveis, soletrar senhas Wi-Fi para seus convidados, atalhos de teclado (em iPads com teclados externos, é claro — em Macs tudo isso já era possível), melhorias na criptografia e mais!