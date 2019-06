WWDC19: Apple apresenta as novidades do tvOS 13!

Após subir ao palco da WWDC19, Tim Cook (CEO da Apple) recapitulou alguns dos últimos lançamentos do último evento especial da empresa (Apple News+, Apple Arcade, Apple Card e Apple TV+), que aconteceu em março. O executivo inclusive, fez questão de falar um pouco mais do AppleTV+ e mostrar um trailer de uma das séries originais da Maçã, “For All Mankind” (em breve colocaremos o vídeo aqui, quando ele for liberado).

O serviço de streaming da Apple estará obviamente no app Apple TV, que agora está inclusive em Smart TVs (além de iPhones, iPads e Macs). Esse foi o gancho, é claro, para falar sobre o tvOS, sistema operacional que equipa as Apple TVs.

A tela inicial do tvOS foi redesenhada, com previews de programas em tela cheia logo de cara. Na nova versão, a área “Up Next” (“Seguintes”) será adaptada por cada usuário da casa, de acordo com seus gostos e histórico. Para isso, basta arrastar da direita para a esquerda, para abrir uma nova Central de Controle do tvOS e alternar entre usuários. 😀

O suporte a multi-usuários também serve para o Apple Music no tvOS, que, ganhará letras de músicas sincronizadas com o que está tocando. O Apple Arcade também estará no tvOS em breve, e a Apple expandirá o suporte para controles do Xbox One S e o DualShock 4 do PlayStation!

Os belos screensavers da Apple TV ganharão novas variações subaquáticas, em parceria com a BBC — tudo, é claro em 4K HDR .

A Apple não comentou ainda, mas o tvOS 13 deverá ser liberado para todos os usuários em setembro, junto aos outros sistemas operacionais da empresa. Ele, é claro, é gratuito e compatível com Apple TVs HD (quarta geração) e Apple TVs 4K (quinta geração).

