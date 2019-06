WWDC19: iOS 13 vem com Modo Escuro e ótima performance!

Como esperado, a Apple anunciou hoje na abertura da WWDC19 a sua nova versão do iOS, incluindo o tão comentado, esperado e vazado Modo Escuro. Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software, iniciou a apresentação do iOS 13 justamente como uma demonstração da nova interface em ação.

A tela inicial não muda tanto (o visual é obviamente bastante influenciado pelo papel de parede usado), mas a roupagem escura vem acompanhada de diversas alterações nos principais apps. Começando pelo teclado, que agora suporta digitação por gestos — finalmente uma opção que Gboard e Swype já ofereciam, mas com o benefício de ser totalmente nativa.

Outras áreas centrais do sistema também foram totalmente renovadas. A folha de compartilhamento traz sugestões inteligentes e uma melhor organização das opções.

Mail e Notas

Há novas opções para personalização de texto compartilhadas entre os apps. O Mail ganha novas opções de formatação (com fontes) e o Notas ganha uma visão de galeria para o seu conteúdo.

Lembretes

O app Lembretes foi totalmente redesenhado, mais intuitivo e organizado. Ele entende o que você está anotando, sugere coisas para inserir em notas; há novos tipos de alertas e dá até para integrar pessoas citadas dentro de anotações.

Mapas

Inicialmente limitado ao estado americano da Califórnia, o novo mapeamento da Apple será levado para inúmeros locais.

Nos últimos meses vimos os carros desenvolvidos pela companhia iniciando a cobertura em novos países, incluindo sensores especiais e mapeamento espacial. Porém, a entrada dos novos dados no aplicativo está restrita ao restante dos Estados Unidos, por enquanto.

Há também acesso rápido a locais favoritos na nova interface do Mapas, coleções de locais (como planejamento de viagens) e mais. Tocando num ícone de binóculo no mapa, vemos uma visão 360º do local. É o “Street View” da Apple, chamado de “Look Around”.

Privacidade e login com Apple

A Apple está embutindo ainda mais proteções a apps, como permitir que a sua localização seja usada apenas uma vez. O controle a abusos no uso de APIs também foi mencionado, porém com poucos detalhes — possivelmente uma mensagem suavizada em relação aos recentes banimentos de apps que exploravam a interface MDM do iOS.

Em logins por sistemas de terceiros, a Apple quer evitar que usuários sejam monitorados, oferecendo um “Sign in with Apple”. Apps podem solicitar seu nome ou email, mas a Apple permite que usuários escondam seus emails reais usando um redirecionador seguro. Algo bastante interessante, que permite aos usuários cancelar sua comunicação com certas empresas de forma total, visto que o seu endereço final não se torna exposto.

HomeKit para câmeras e roteadores

A Apple também está implementando novidades em privacidade no HomeKit, com foco especial em câmeras de segurança.

Muitas dessas câmeras enviam filmagens para a nuvem, arriscando a privacidade do usuário. É por isso que a Apple está lançando hoje o HomeKit Secure Video. Os vídeos são analisados no iPad, no HomePod ou na Apple TV do próprio usuário, e depois então enviados de forma segura ao iCloud.

Roteadores também receberão suporte ao protocolo, com o apoio inicial das principais marcas vendidas nas lojas da companha, como Linksys (disponível no Brasil) e eero (apenas nos Estados Unidos).

Mensagens e Memoji

Ganham maior suporte à personalizações — as mais importantes no primeiro, que agora suporta a publicação de informações como foto de perfil e nome por meio da rede iMessage.

Já os Memojis trazem suporte a novos elementos, como piercings, personalização de dentes (até com aparelhos), brincos, mais formatos de cabelos, chapéus, óculos… e até AirPods — por que não? 😝

Teremos agora também Memoji Stickers, para você usar no Mensagens. Você usa o seu próprio Memoji com expressões pré-definidas. Ou seja, os emojis de expressões que já conhecemos podem ser usados com o seu visual — e dá até para usá-los em apps de terceiros.

Fotos e Câmera

Na Câmera do iOS, agora temos um novo visual branco no modo Iluminação de Retrato. É possível fazer ajustes de intensidade de luz, tal como podemos fazer num estúdio de verdade.

O app Fotos, no entanto, concentra a maior parte das mudanças. Com uma interface totalmente retrabalhada para o Modo Escuro, as ferramentas de edição estão mais intuitivas e funcionais — permitindo, por exemplo, rotacionar vídeos.

A navegação por fotos também foi renovada no iOS 13, explorando aprendizado de máquina para eliminar duplicatas indesejadas ou capturas de tela (e suas similares no mundo físico).

O Fotos agora também cria uma espécie de “diário da sua vida”, organizado de forma inteligente, numa nova aba do app. Há visões resenhadas por anos, meses e dias, com pré-visualizações contextuais.

Siri, AirPods e HomePod

Neste ano, a Apple trará também algumas novidades para aumentar a utilidade de sua assistente por diversas “interfaces” — que obviamente são os novos acessórios da áudio para os dispositivos da Apple.

Com o iOS 13, a Siri poderá ler e responder mensagens enquanto você está usando AirPods. A resposta poderá ser enviada inclusive para apps de mensagens de terceiros.

Foi demonstrado ainda um recurso de compartilhamento de áudio: com um toque, áudio é enviado para dois pares de AirPods simultaneamente!

Já o HomePod ganha suporte ao Handoff (Continuidade), então você pode continuar ouvindo uma música do iPhone nele bastando aproximar ou afastar o aparelho. Uma nova função de rádio habilita reprodução de mais de 100.000(!) estações de rádio ao vivo, de todo o mundo.

Também no HomePod, agora é possível personalizar respostas de acordo com quem da família está falando com ele. Basicamente um suporte a multi-usuário embutido, para músicas, mensagens e muito mais — outro “finalmente” do evento.

No iOS 13, o app Atalhos da Siri passa a ser nativo e está mais poderoso, com novas sugestões de automações junto ao sistema.

CarPlay

A interface do CarPlay está sendo aprimorada, com mais controles.

A Apple não comentou ainda, mas o iOS 13 deverá ser liberado para todos os usuários em setembro, junto aos outros sistemas operacionais da empresa.