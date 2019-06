WWDC19: iPad ganha sua própria versão do iOS, chamada iPadOS, com suporte a drives externos

Essa era uma evolução natural que, ainda assim, ninguém tinha imaginado até ela vazar algumas horas atrás. Sim, é verdade: o sistema operacional do iPad está se “desmembrando” do iOS e ganhando um nome próprio — iPadOS, obviamente.

Slide Over e Split View

Com a separação, o sistema do iPad torna-se mais flexível e mais poderoso. As mudanças começam na tela inicial: há mais ícones e você pode acessar seus widgets simplesmente deslizando para a direita. O Slide Over foi redesenhado, e você pode simplesmente deslizar na parte inferior para alternar entre os apps exibidos na janela flutuante — você tem, inclusive, uma interface própria para multitarefa no Slide Over.

O Split View agora tem suporte a múltiplas janelas do mesmo app — desta forma, você pode, por exemplo, abrir duas notas ao mesmo tempo ou escrever dois emails. A novidade funciona com apps de terceiros, também — a Apple usou o exemplo de dois documentos do Word abertos ao mesmo tempo, lado a lado.

Temos ainda um App Exposé: se você tocar num app no Dock na tela de multitarefa, o sistema mostrará todas as instâncias abertas daquele app. A nova multitarefa ainda permite, por exemplo, que você toque e segure links para abrir uma janela prévia rapidamente.

Arquivos

O app Arquivos (Files) também recebeu mudanças, como uma nova visão de colunas semelhante ao Finder. Temos prévias de arquivos, metadados e ações rápidas embutidas, enquanto o iCloud Drive passa a suportar o compartilhamento de pastas inteiras. Por fim, um recurso há muito pedido: suporte a pendrives, cartões SD e HDDs/SSDs externos! É possível importar arquivos diretamente a apps de terceiros, inclusive — como fotos para o Lightroom.

Safari

O Safari recebeu uma atualização importante para exibir sempre as versões desktop dos sites acessados — nada mais de versões mobile aqui. O navegador adapta sites para touch automaticamente, traz um gerenciador de downloads embutido e tem mais de 30 novos atalhos de teclado — de forma que você tenha uma experiência muito próxima do que teria num Mac, por exemplo. É possível até mesmo salvar conjuntos de abas e fazer configurações de sites por site.

O iPadOS tem até mesmo suporte a fontes personalizadas, que você pode baixar ou comprar na App Store em parceria com várias das grandes fornecedoras — e então usar nos seus apps favoritos.

A navegação recebeu melhorias: em documentos grandes, por exemplo, você pode simplesmente rolar à porção desejada segurando a barra de rolagem e deslizando o dedo. A movimentação do cursor do teclado está mais fácil, bem como a seleção de textos — basta tocar o dedo na porção do texto, segurar e deslizar. Temos ainda um novo gesto de três dedos para copiar e colar qualquer coisa no iPad, e um gesto na direção contrária desfaz a última ação — pois é, acabaram os dias de chacoalhar o tablet (embora você ainda possa fazer isso, se quiser).

O Apple Pencil foi melhorado (a nível de software, claro) e agora tem latência de apenas 9ms — contra os 20ms de antes. Para acompanhar a novidade, a área de screenshots e marcações foi redesenhada — basta arrastar o Pencil de um canto da tela, por exemplo, e a captura de tela será realizada. Desenvolvedores terão acesso a uma API PencilKit para tirar proveito dessas novidades, e usuários terão novas possibilidades para anotar sobre documentos.

Várias outras novidades para o iPadOS serão anunciadas ao longo dos próximos meses, até que ele chegue aos usuários. Apenas para ficar claro: este ainda é o iOS — com a mesma App Store e apps universais, caso os desenvolvedores queiram. Mas a diferenciação tornará o iPad um dispositivo mais poderoso e mais separado dos iPhones e iPods touch, o que pode ser ótimo para o seu futuro.

A Apple não comentou ainda, mas o iPadOS deverá ser liberado para todos os usuários em setembro, junto aos outros sistemas operacionais da empresa.