WWDC19: watchOS 6 virá com App Store própria, novos recursos de saúde e acompanhamento menstrual

Depois do tvOS 13, temos agora uma leva de novidades para os relógios da Apple — que, como anunciado, já são os relógios #1 do mundo: senhoras e senhores, o watchOS 6 está entre nós!

Para começar, temos uma série de novos mostradores. A maioria deles traz um design simples e minimalista, com estilo analógico; outro deles traz números grandes para uma checagem rápida do horário. Há ainda um mostrador “California” clássico e outro que varia de acordo com a posição do sol no dia; o Apple Watch poderá, por fim, emitir um som ou vibração na virada das horas.

O watchOS 6 recebe três novos apps nativos: um gravador de voz, um de audiolivros e uma calculadora — essa, inclusive, com vários recursos extras, como uma ferramenta para dividir rapidamente a conta entre amigos num restaurante.

Mantendo a tônica, temos um dos grandes anúncios do dia: apps independentes para o watchOS — isto é, apps que não precisam necessariamente estar ligados a um aplicativo no iPhone. Para colaborar com esse funcionamento, a Apple anunciou uma série de novas APIs que os desenvolvedores podem aproveitar: as duas citadas pela empresa foram a de runtime estendido e a de streaming de áudio.

Obviamente, apps independentes significam uma coisa: App Store! No watchOS 6, a loja terá uma versão própria para o reloginho, com a possibilidade de buscar e baixar/comprar aplicativos, verificar informações e conferir criações destacadas pela equipe de editoria da loja.

No campo da saúde e bem-estar, o watchOS 6 terá uma novidade no app Atividade: tendências que analisarão seu histórico e lhe avisarão caso você tenha diminuído o ritmo em algum aspecto das suas atividades diárias, dando recomendações para como retomar o pique de antes.

Além disso, o relógio passará a contribuir mais com a saúde auditiva dos usuários. O Apple Watch detectará automaticamente quando um som muito alto próximo a você possa prejudicar a sua audição, mandando uma notificação para o seu pulso imediatamente — o áudio não será gravado ou salvado pela Apple, naturalmente. Também há suporte a mais tipos de aparelhos auditivos.

Mulheres terão uma novidade extra no watchOS 6: acompanhamento menstrual completo. Será possível registrar ocorrências, conferir previsões e calendários e receber notificações quando a menstruação estiver próxima. Os dados serão processados de forma que facilite possíveis diagnósticos médicos, e tudo poderá ser acessado também pelo app Saúde (Health) no iPhone — que, aliás, foi redesenhado para acomodar as novidades, com melhor organização de destaques na tela inicial, recomendações e tendências.

Inúmeras outras novidades no watchOS 6, como reconhecimento de músicas do Shazam, foram citadas rapidamente na keynote — e certamente serão destrinchadas mais à frente, quando as versões beta começarem a surgir.

Para acompanhar a chegada do watchOS 6, a Apple anunciou uma série de novas pulseiras de verão para o reloginho — incluindo a nova pulseira do “Orgulho”, sobre a qual já falamos.

A Apple não comentou ainda, mas o watchOS 6 deverá ser liberado para todos os usuários em setembro, junto aos outros sistemas operacionais da empresa.