Apple lança nova biblioteca de símbolos para apps e fonte New York com serifa

Novo sistema é sinônimo de novos recursos, características e, é claro, visual renovado. Pensando nisso, a Apple atualizou significativamente suas ferramentas de design no iOS 13 para desenvolvedores e designers criarem “aplicativos consistentes, utilizáveis e visualmente agradáveis”. Uma das maiores novidades nesse sentido é uma nova biblioteca de símbolos chamada SF Symbols.

Devidamente empacotado num app chamado SF Symbols, essa biblioteca é praticamente um paraíso dos símbolos vetoriais da Apple, contando com mais de 1.000 itens altamente configuráveis que foram projetados para se integrar à fonte oficial do iOS, a San Francisco. Esses símbolos poderão ser usados em apps para o iOS 13, o iPadOS 13, o watchOS 6 e o tvOS 13.

Todos os símbolos possuem nove variações que vão desde tons mais claros até os mais escuros, permitindo aos desenvolvedores corresponder, com precisão, a variação de tons entre os símbolos e o texto adjacente.

Cada símbolo está disponível, ainda, em três escalas: pequena, média e grande. As escalas são definidas em relação à altura do limite da fonte do sistema San Francisco. Ao especificar uma escala, você pode ajustar a ênfase de um símbolo em comparação ao texto.

Você pode usar os SF Symbols para representar tarefas e conteúdos em uma variedade de locais, como barras de navegação, barras de ferramentas, barras de guias, menus e atalhos na tela inicial. Por todo o restante do seu aplicativo, você pode usar um símbolo em qualquer lugar em que puder usar uma imagem.

A Apple também disse que os desenvolvedores poderão criar um novo símbolo, caso o SF Symbols não tenha um modelo específico. Para isso, basta exportar um símbolo que seja semelhante ao design desejado e modificá-lo usando uma ferramenta de edição de vetor, como o app Adobe Illustrator Draw, inserindo o novo ícone da mesma forma como você faria com o modelo original.

Nova fonte New York

A Apple também introduziu uma nova fonte com serifa para os seus sistemas chamada New York — uma sessão da WWDC19 que acontecerá em 6 de junho mergulhará nas especificidades do que há de novo nas fontes da Maçã.

In other Apple font news: Apple’s new serif type series, New York, is now available. It has 6 weights (Regular through Black), 4 optical sizes (Small, Medium, Large, Extra Large), and matching italics.https://t.co/RMCTCm5IvK pic.twitter.com/Ujryns7OjS — Nick Sherman (@NickSherman) 4 de junho de 2019

Outras notícias sobre as fontes da Apple: a nova série de serifas da Apple, New York, já está disponível. Tem 6 variações (Regular até o preto total), 4 tamanhos ópticos (pequeno, médio, grande, extra grande) e correspondentes em itálico.

Vale notar, no entanto, que os termos de uso da Apple indicam que a nova fonte só poderá ser usada para “criar modelos de interfaces de usuário” para iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. A própria Maçã já usou a nova fonte no app Books (Livros), como destacou o designer Sean Hurley.

They use it in the Books app pic.twitter.com/K2fll9vr8Y — Sean Hurley (@sean_hurleyy) 3 de junho de 2019

Eles a usaram no app Books.

Aos interessados, todas as fontes da Maçã podem ser baixadas aqui.

