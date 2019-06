Apple lança novas cores de pulseiras (Apple Watches) e cases (iPads e iPhones)

Além de o Apple Watch ter ganhado uma coleção de novos mostradores com o watchOS 6, a Apple também lançou novas pulseiras para o relógio — incluindo uma nova versão “Orgulho”, inspirada na bandeira LGBTI+.

As novas cores de pulseiras esportivas foram feitas para combinar com o verão (no hemifério norte) e, por isso, trazem tons pastéis de cores vibrantes, entre elas: pitaia, amarelo-canário e azul-centáurea. Todas elas estão disponíveis para Apple Watches de 40/44mm (tamanhos P/M e M/G) por R$300.

A Maçã lançou, ainda, novas pulseiras loop esportivas nas mesmas cores acima, também disponíveis por R$300.

A edição Orgulho, nas cores da diversidade, combinará perfeitamente com o novo mostrador do Apple Watch, adicionado com o watchOS 5.2.1.

Além do Apple Watch, as cores azul-centáurea e pitaia também chegaram às Smart Covers do iPad mini 5 (R$350) e do iPad Air de 10,5 polegadas (R$400).

Por fim, todas as novas cores também estão disponíveis para capas de silicone dos iPhones XS e XS Max (R$350).

As novas pulseiras e capas estão disponíveis a partir de hoje na Apple Store Online, com entrega prevista entre os dias 26 de junho e 3 de julho.