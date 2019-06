Apple Music e App Store estão passando por problemas [atualizado: resolvido!]

Se você está com dificuldade de utilizar o Apple Music ou a App Store (seja no iOS ou no macOS), você não está sozinho.

A Apple informou, na sua página “Status do sistema”, que usuários estão com problemas com os dois serviços. A empresa não informou exatamente qual é o problema, limitando-se a informar que está investigando e que dará mais informações assim que descobrir tudo.

Vale notar que, normalmente, quando há algum problema nos serviços da Maçã, eles são representados nessa página com um alerta amarelo; hoje, esse alerta está vermelho, o que já nos remete a um nível de problema mais grave.

Vamos torcer para que tudo seja resolvido o quanto antes — nós informaremos aqui assim que mais informações forem compartilhadas pela companhia.

via 9to5Mac

Atualização 04/06/2019 às 12:53

De acordo com a página, todos os problemas já foram devidamente resolvidos.