★ Aproveite cursos da Udemy por apenas R$19,99 para dar aquele “up” no seu currículo!

Todos sabem — ou deveriam saber — que estudar é algo fundamental, independentemente se a pessoa quer buscar mais conhecimento em uma determinada área (para, por exemplo, ter mais reconhecimento dentro da empresa e ser promovido) ou se deseja aspirar novos ares, dando uma guinada na sua carreira. No atual momento de incerteza econômica, especialmente, se especializar numa habilidade ou ciência é fundamental para profissionais (ou aspirantes) que querem garantir um lugar no mercado de trabalho.

Ainda assim, estudar não é — normalmente — algo fácil: temos custos elevados, acesso complicado ao material de ensino, falta de tempo e muitos outros pontos que acabam nos fazendo desanimar. Nesse cenário, a educação online passa a ser uma oportunidade real para aprender novas habilidades, conseguir uma nova renda ou buscar novas oportunidades profissionais.

É aí que entra a Udemy, parceira de longa data do MacMagazine. Eles são a maior plataforma de cursos online do mundo, com mais de 100 mil cursos online, 30 milhões de alunos e 10 anos de história.

Com eles, você consegue estudar mesmo sem acesso à internet (pelo app, é possível fazer o download do conteúdo e estudar sem conexão) e, ao fim de cada curso, ainda ganha um certificado — que, em muitos casos, pode ser incluído no seu currículo e utilizado para conseguir uma nova vaga/oportunidade de emprego.

Os cursos contam com uma interação muito legal com instrutores e têm preços atrativos e acessíveis (muitos por menos de R$50, com condições flexíveis de pagamento e acesso vitalício ao curso que adquirir). Para completar, caso você não goste do material, pode solicitar o reembolso do valor (você tem até 30 dias para fazer a solicitação). Ou seja, estamos falando de um investimento baixo (ainda mais considerando o retorno) e sem riscos.

Mas a melhor parte é esta aqui: eles estão com uma superpromoção na qual a maioria dos cursos está custando apenas R$19,99 cada!

São milhares de cursos divididos em áreas como negócios, desenvolvimento, marketing e design, produtividade e TI, e programação. E não importa se estamos falando de cursos altamente específicos ou aqueles mais abrangentes; de um novo/recém-lançado ou algum entre os mais vendidos: você encontrará opções para todos os gostos e áreas por apenas R$19,99 cada. É uma oportunidade única para você conquistar uma especialização na sua área de atuação com um investimento mínimo.

Veja alguns ótimos exemplos que podem lhe interessar por R$19,99, abaixo:

Confira outros cursos de programação e de tecnologia nesse link.

A promoção encerrará em poucos dias. Não perca essa oportunidade única de adquirir conhecimento por um preço incrível!

Lembrando que o acesso aos cursos é vitalício (após a compra, o curso é seu!), mesmo que você não possa estudar agora, vale a pena aproveitar a promoção, garantir os cursos desejados por esse preço e estudar quando puder/tiver tempo. Aproveite! 😉

