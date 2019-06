Baixe agora os wallpapers do iOS 13 e do macOS Catalina 10.15!

Código do iOS 13 traz referências a acessório de rastreamento da Apple Rumores pré-WWDC19 indicavam a possibilidade de a Apple lançar um acessório (codinome B389) que, junto do novo app Buscar Meu (Find My; o resultado da mescla do Buscar Meu iPhone com o Buscar Meus Amigos), poderia ser utilizado para rastrear basicamente qualquer coisa. Bem, a keynote de abertura da WWDC19 passou e nada sobre o […]

Apple descontinua o Bug Reporter e expande o Feedback Assistant para desenvolvedores Com o lançamento das primeiras betas do iOS 13, do macOS 10.15, do iPadOS 13 e de seus outros sistemas operacionais, a Apple anunciou a migração da sua plataforma Bug Reporter para o app Feedback Assistant. Anteriormente, a Apple utilizava o Feedback Assistant para coletar respostas e sugestões apenas de usuários de versões beta públicas […]

O novo Mac Pro customizado ao máximo poderá custar mais de meio milhão de reais Após uma longa espera, a Apple apresentou ontem, na keynote de abertura da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, o novíssimo Mac Pro. Ele parece atender todos os anseios de profissionais e empresas que fazem um uso realmente parrudo de computadores. É como Rodrigo Ghedin colocou no Manual do Usuário: Antes que você me xingue de […]