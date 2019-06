Galeria de screenshots do Modo Escuro do iOS 13

Conforme acompanhamos ontem na apresentação do iOS 13, uma das grandes novidades do novo sistema operacional de iPhones e iPods touch (sim, porque o do iPad agora se chama “iPadOS” — embora, na prática, seja quase a mesma coisa) é o Modo Escuro (Dark Mode), que chegou primeiro ao macOS no ano passado, na versão Mojave, e está agora aterrissando no mundo mobile.

Curiosa e coincidentemente, o Android só está ganhando um tema escuro de forma oficial este ano também — quando a sua versão 10 Q for lançada, em agosto. A diferença, claro, é que a flexibilidade do sistema do Google permite que fabricantes há anos já ofereçam versões adaptadas do Android com Modo Escuro embutido — o que também pode ser realizado por meio da instalação de algum launcher qualquer. Enfim, divago.

No iOS 13 e no iPadOS 13, o Modo Escuro poderá ser ativado tanto manual quanto automaticamente (junto ao pôr do sol, por exemplo, tal como já ocorre com o Night Shift). De forma manual, isso poderá ser feito pelos Ajustes (dentro de “Tela e Brilho”) ou diretamente pela Central de Controle.

Além de “inverter” as cores claras para escuras no sistema e em apps, o Modo Escuro também escurece vários aspectos da interface como o próprio wallpaper. Desta forma, faz sentido usá-lo como se fosse um “Modo Noturno” (para quem preferir dessa forma).

Nosso colaborador Vinícius Porto compilou inúmeras screenshots do iOS 13 rodando no Modo Escuro para vocês conferirem como tudo fica. Clique/toque para ampliá-las:

E aí, quem pretende passar a usar o iOS em Modo Escuro? 😉