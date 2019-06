iOS 13 tem recurso para combater o envelhecimento de baterias

Bateria é, sem dúvida, a principal reclamação de usuários da Apple. Duvida? Então veja essa pesquisa que nós fizemos. Ainda que os iPhones XS Max e XR tenham as melhores baterias já vistas em smartphones da Maçã, sabemos que isso sempre pode melhorar. E, pelo menos no lado do software, a Apple está tentando fazer a sua parte: ainda que não influencie em nada a curto prazo, o iOS 13 vem com um novo recurso que promete combater o envelhecimento desse importante componente.

Nas palavras da Apple, o iOS 13 conta com um “carregamento otimizado da bateria”. Trata-se de uma nova opção que ajuda a diminuir a taxa de envelhecimento da bateria, reduzindo o tempo que o iPhone passa totalmente carregado (quando você o coloca para recarregar e vai dormir, por exemplo) e ainda sendo alimentado. O iPhone vai entendendo a sua rotina de recarga diária de forma a adiar a recarga além de 80% somente para quando você realmente precisar disso.

Ficou confuso? Então acompanhe o raciocínio!

Como funcionam as baterias hoje

As baterias de íons de lítio que equipam basicamente qualquer dispositivo hoje em dia são um pouco sensíveis a correntes elétricas durante o carregamento; isso fica um pouco pior, digamos assim, quando a carga se aproxima de 100%.

Atualmente, o gerenciamento de bateria do iOS permite que dispositivos carreguem rapidamente até 80% da capacidade da bateria — isso tudo, é claro, depende de fatores como temperatura, ciclos e mais — antes de virar a chave para um carregamento mais lento, projetado para estender a vida útil de uma bateria. É por isso que o iPhone vai de 0% a 10% de bateria de forma muito mais rápida do que de 90% a 100%.

Como funcionará no iOS 13

Pois bem: no iOS 13, em vez de utilizar somente esse gerenciamento que é totalmente pré-determinado, o sistema usa aprendizado de máquina para entender a sua rotina diária de carregamento a fim de retardar esse processo até o momento mais adequado.

Usando o exemplo cima (de colocar o iPhone para recarregar à noite), o iOS 13 entenderá que você sempre deixa o aparelho na tomada por seis horas e, em vez de ir de 0% a 100% em três horas, vai retardar esse carregamento para que o seu telefone fique menos tempo conectado à energia em 100%.

O recurso, é claro, poderá ser ativado/desativado pelo usuário — afinal, se você está em uma viagem usando bastante o seu iPhone (indo dormir supertarde e levantando muito cedo), esse tipo de gerenciamento pode acabar atrapalhado um pouco já que poderá demorar mais para o aparelho chegar a 100% de bateria.

Resta, agora, torcer para que os iPhones de 2019 venham com baterias ainda melhores!

via AppleInsider