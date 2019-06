Galeria de screenshots: o que o iPadOS 13 tem de diferente em relação ao iOS 13

Como vocês acompanharam na segunda-feira, a partir deste ano o iPad está ganhando uma variação própria do iOS para chamar de sua: chegou o iPadOS 13.

A base do sistema operacional é obviamente a mesma do iOS, mas o iPadOS virá sim com várias coisas que o diferem do iOS de iPhones/iPods touch e buscam tornar o iPad um real substituto para Macs/PCs.

Uma delas já vemos logo de cara na tela inicial: há muito mais espaço para ícones (eles ficaram menores, do mesmo tamanho dos ícones do iPhone) e a possibilidade de deslizar da esquerda pra direita, com o iPad em modo paisagem, para visualizar widgets junto aos ícones.

A seguir, preparamos mais uma galeria de screenshots para vocês destacando justamente coisas que mudam no iPadOS em relação ao iOS: duas janelas do mesmo app em Split View, multitarefa do Slide Over, App Exposé, novas ferramentas de marcação, teclado compacto com QuickPath, o novo recurso Sidecar (extensão da tela do Mac no iPad), melhorias no app Arquivos (Files), edição de fotos mais poderosa, entre outras.

As imagens são todas do nosso colaborador Vinícius Porto. Confira e clique/toque nas que quiser ampliar:

Estão curtindo as novidades? 😉