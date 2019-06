O 3D Touch tem mesmo tudo para ser abandonado pela Apple

Rumores sobre a morte do 3D Touch não são de agora. Em meados de 2018, por exemplo, nós já havíamos comentado essa possibilidade; há poucos dias, um analista do Barclays corroborou a informação, dizendo que os iPhones de 2019 não virão com a tecnologia.

O 3D Touch

O 3D Touch nada mais é do que um recurso presente em iPhones (6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS e XS Max) que amplia as possibilidades de interação. Você pode, por exemplo, pressionar um link recebido no Mail para pré-visualizar o site em questão; enquanto navega pelas centenas/milhares de imagens que tem no app Fotos, pode pressionar levemente para visualizar uma e pressionar com mais força para abri-la; em um ícone de app na tela inicial, pode pressionar com força para ter acesso a atalhos dele; enfim, as possibilidades são muitas.

Nós já publicamos algumas dicas interessantes envolvendo o 3D Touch, as quais você pode conferir abaixo:

Mas o fato é que o 3D Touch só está presente em iPhones — você não tem o hardware responsável pelo recurso implementado em iPads. Além disso, quando lançou o iPhone XR, a Apple criou o que chamou de Haptic Feedback (que basicamente “replica” a experiência do 3D Touch sem a necessidade de pressionar com força a tela, substituindo esse gesto por uma pressionada longa).

Quer um exemplo? Nos iPhones com 3D Touch, você pode pressionar com força em cima do notificação para expandi-la e interagir com ela (no caso de uma mensagem, por exemplo, respondê-la); no iPhone XR, isso é possível simplesmente pressionando longamente em cima da notificação.

Obviamente, existem algumas limitações nesse sentido. Não é possível, por exemplo, fazer o que a Apple chama de Peek & Pop (o que eu sugeri acima na navegação no app Fotos); também não é possível, atualmente, acessar os atalhos presentes nos ícones do app (outro exemplo supracitado). O curioso, porém, é que parte dessas limitações está sendo “corrigida” pelo iOS 13/iPadOS 13.

O que muda com o iOS 13

Nas páginas onde comenta todas as novidades do iOS 13 e do iPadOS 13, a Apple diz o seguinte:

Peek

Visualize mensagens de email, links da web e muito mais simplesmente pressionando e segurando para ver uma sugestão do conteúdo. Ações rápidas

Mantenha pressionado o ícone de um aplicativo para executar rapidamente ações específicas para o aplicativo.

Com essas implementações, a Apple está levando quase toda a experiência que antes só era possível com o uso do 3D Touch a todos os iPads e aos iPhones SE e XR usando o toque longo para isso. Essa implementação corrobora a ideia de que os futuros iPhones abandonarão mesmo o 3D Touch — afinal, no iOS 13, será possível fazer quase tudo que hoje o 3D Touch permite sem a necessidade de um sensor extra para isso.

De novo: não é a mesma experiência. O 3D Touch é instantâneo, enquanto que o Haptic Feedback requer que você toque e segure por 1-2 segundos para obter a mesma ação. No caso dos ícones de apps, por exemplo, será necessário tocar e segurar por ainda mais tempo se você quiser colocá-los em modo de reorganização (quando os ícones ficam tremendo).

· • ·

Aos interessados, nós já contamos a história da criação do 3D Touch e toda a engenharia necessária para que esse recurso saísse do papel.

via MacRumors