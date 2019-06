TestFlight ganha suporte a apps e recursos do iOS 13; Skype, Chrome, Gmail e apps Affinity são atualizados

E cá estamos nós mais uma vez com as atualizações mais importantes de aplicativos populares da App Store! Hoje, com o atrativo de termos novidades relacionadas aos anúncios da WWDC19. Vamos dar uma olhada nelas?

TestFlight

O aplicativo usado por desenvolvedores para distribuir versões beta dos seus apps para iOS, tvOS e watchOS recebeu uma atualização que o torna compatível com os novos recursos do iOS 13, como o Modo Escuro e as novas ferramentas de privacidade.

Além disso, o TestFlight 2.3 traz também informações adicionais de privacidade, novos conteúdos traduzidos e as tradicionais melhorias de estabilidade e correções de erros.

Skype

Enquanto isso, o mensageiro da Microsoft ganhou um recurso que já tinha sido comentado por nós há alguns meses: compartilhamento de tela no iOS e no Android.

Com a novidade, você pode acessar o menu de opções dentro de uma chamada de vídeo para ativar o recurso de compartilhamento de tela; a partir daí, seu contato passará a ver tudo o que acontece no seu smartphone ou tablet e poderá, por exemplo, lhe ajudar a tirar uma dúvida ou algo do tipo. O recurso é gratuito e acessível a todos os usuários; basta que, no iPhone/iPad, você esteja rodando o iOS 12 ou superior.

Google Chrome

O indefectível navegador de Mountain View ganhou uma novidade relacionada à privacidade na sua versão para iOS: a partir de agora, links abertos no modo de navegação anônima não serão mais abertos em apps nativos para proteger sua privacidade — se você clicar num link do YouTube, por exemplo, o browser abrirá a versão móvel do site no próprio navegador, em vez de lhe redirecionar para o app do serviço.

Além disso, a versão 75.0.3770.70 (ufa!) do Chrome traz os ícones dos mecanismos de pesquisa personalizados nas configurações da ferramenta, para seleção mais intuitiva.

Gmail

Seguindo na tônica do Google, o cliente de emails do gigante ganhou um recurso “silencioso”; isto é, sem a necessidade de atualização: trata-se da chegada do Smart Compose ao iOS.

It's time for a celebration. Smart Compose is now available on iOS → https://t.co/VJPbxdItau pic.twitter.com/ORyK8ZREeG — Gmail (@gmail) 5 de junho de 2019

É hora de celebrar. O Smart Compose está agora disponível no iOS.

O recurso, já existente na versão web do Gmail há algum tempo, incorpora uma predição de escrita na composição das suas mensagens: basta digitar as primeiras letras de uma palavra ou frase e o serviço exibirá, em letras semitransparentes, uma previsão do que você escreverá a seguir. Se a previsão for correta, basta deslizar o dedo para a direita e a frase será completada.

O Smart Compose já está sendo liberado para usuários do Gmail ao redor do mundo.

Affinity

A Serif Labs, desenvolvedora por trás dos aplicativos Affinity Designer e Affinity Photo para macOS e iOS, atualizou hoje toda a sua suíte com boas novidades em ambas as plataformas.

Os apps Affinity para macOS ganharam melhorias no suporte às placas gráficas discretas incluídas em certos modelos de Macs; com isso, várias tarefas básicas de ambos os aplicativos — como a rasterização de camadas e as operações com pincéis — tornaram-se até 10x mais rápidas. Temos agora, também, suporte a GPUs externas e a monitores HDR /EDR (talvez já pensando no Pro Display XDR?).

No iPad, as novidades são mais sutis: a interface dos apps foi atualizada com barras de ferramentas mais compactas, o que dá um maior espaço de trabalho especialmente em tablets menores. Além disso, temos melhorias de performance e estabilidade.

via 9to5Mac