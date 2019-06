iOS 13: as mudanças no app Atalhos, que ganha ações automáticas

Nós já detalhamos aqui tudo sobre o app Atalhos e o recurso Atalhos da Siri, lançados junto ao iOS 12. Agora, com a apresentação do iOS 13, a Apple resolveu promover algumas mudanças — destacadas pelo TechCruch — que valem a pena ser mencionadas.

Aplicativo Atalhos vs. Atalhos da Siri

Como falamos, com o app Atalhos você pode criar ou baixar atalhos (com letra minúscula, espécie de “receitas”) que tiram proveito de uma série de recursos do sistema para automatizar ou simplificar tarefas em outros apps, nativos ou não.

Os Atalhos da Siri, por sua vez, são um recurso nativo do iOS 12 pelo qual você pode configurar atalhos (muito menos poderosos e completos) sem precisar baixar nenhum app, indo em Ajustes » Siri e Busca.

No iOS 13, a Apple resolveu acabar com essa bagunça/diferenciação e juntar os dois recursos dentro do app Atalhos, que passou a ser nativo do sistema. Ao abrir a aba “Galeria”, você se depara com a sessão “Atalhos dos Seus Apps”, que nada mais é do que esse antigo Atalhos da Siri.

Repare acima a diferença dos ajustes da Siri (Ajustes » Siri e Busca) entre o iOS 12 e 13. Na versão atual do sistema, você tem as seções “Atalhos da Siri” e Sugestões de Atalhos”; na futura versão, essas seções não existem mais e tudo está concentrado no app Atalhos (o que realmente faz muito mais sentido).

Novidades nos atalhos de apps

No iOS 12, ao tocar num atalho de algum app, surge uma tela para que você grave o comando de voz para ativar tal atalho. Você é obrigado a gravar esse comando e só assim poderá ativá-lo — algo que pode incomodar algumas pessoas, que podem ter vergonha de falar com o telefone principalmente se estiverem fazendo uma configuração dessas no trabalho, na rua, etc.

No iOS 13, o sistema não pede mais que você grave a mensagem e sim digite a frase, tornando a configuração desses atalhos mais agradável em ambientes com outros seres humanos. 😝 É bem verdade que a Apple poderia ter mantido a gravação da frase por voz, oferendo assim as duas opções para o usuário. Mas se eu fosse escolher apenas uma, que seja a de digitar frase mesmo.

A Apple também implementou algo muito requisitado por desenvolvedores: parâmetros. Na prática isso significa que, se alguém quiser encontrar algo para cozinhar dentro do seu app de receitas favorito, pode fazer isso por meio de um atalho para ver uma lista com as suas favoritas; ao escolher então uma determinada receita, o atalho continua a funcionar e a Siri começa a reproduzir as instruções para você cozinhar.

Isso só é possível pois, agora, a Siri pode fazer “perguntas de acompanhamento”. Exemplo: se você disser à Siri para pedir comida, a assistente pode perguntar o que você deseja pedir.

O editor de atalhos também está mais capaz e permite a configuração completa de ações de um aplicativo, incluindo a capacidade de transmitir informações para dentro ou fora da ação por meio de parâmetros.

Isso permite que as ações de um aplicativo sejam combinadas com outras, criando assim atalhos mais robustos e com várias etapas. Um exemplo: é possível executar um atalho para um aplicativo de entrega de restaurante no qual você escolhe a refeição, faz o pedido e envia uma mensagem para a sua família informando qual será o jantar e quando ele chegará.

Sugestão de atalhos

A Siri também está ficando mais inteligente para sugerir atalhos — o que deve ajudar a tornar esse recurso um pouco mais utilizado pelos usuários.

No iOS 13, a Siri pode detectar eventos nos seus aplicativos (desde que você permita isso ao ativar a opção “Aprender deste App” dentro de Ajustes » Siri e Busca » [app em questão]) com base no seu uso e oferecer sugestões de atalhos. Isso poderá ser visto na galeria de atalhos do app, a qual já mostrará alguns atalhos pré-configurados com base nos apps que você tem instalado.

Ações automáticas do app Atalhos

A primeira grande diferença é que, no novo sistema, o app Atalhos é nativo e já vem instalado por padrão. Mas o grande diferencial é que, agora, ele conta com uma aba chamada Automação (Automation) pela qual usuários podem configurar atalhos que são executados automaticamente, com base em diversos gatilhos.

Algumas dessas ações de automação exigem que uma notificação seja enviada para que o usuário toque nela e a ative; outras permitem que você configure tudo de forma que a ação aconteça automaticamente, sem a necessidade de uma interação (se você quiser, é claro, poderá ainda optar por receber um alerta quando tudo começar a ser executado).

Ao menos na primeira versão beta do iOS 13, essas são as possíveis ações automáticas que você pode configurar — compartilhadas pelo MacStories:

EVENTOS

Hora do dia : a automação é executada na hora exata escolhida; há também uma opção para tudo começar no nascer/pôr do sol; em todos esses casos, a automação pode ser configurada para ser executada apenas nos dias que você escolher.

: a automação é executada na hora exata escolhida; há também uma opção para tudo começar no nascer/pôr do sol; em todos esses casos, a automação pode ser configurada para ser executada apenas nos dias que você escolher. Alarme : a ação começa quando um determinado alarme dispara ou quando um alarme é suspenso ou interrompido.

: a ação começa quando um determinado alarme dispara ou quando um alarme é suspenso ou interrompido. Exercício do Apple Watch: configure o início ou o fim de um determinado tipo de treino para acionar uma ação automática.

DESLOCAMENTOS

Ao chegar : execute a automação ao chegar a um determinado local, seja a qualquer momento ou dentro de um intervalo de tempo específico.

: execute a automação ao chegar a um determinado local, seja a qualquer momento ou dentro de um intervalo de tempo específico. Ao sair : execute a automação ao sair de um determinado local, seja a qualquer momento ou dentro de um intervalo de tempo específico.

: execute a automação ao sair de um determinado local, seja a qualquer momento ou dentro de um intervalo de tempo específico. Antes de sair : com base em previsões, o atalho prevê que você sairá de casa ou do trabalho e aciona a automação no tempo previsto (5, 10, 15, 30 ou 60 minutos antes).

: com base em previsões, o atalho prevê que você sairá de casa ou do trabalho e aciona a automação no tempo previsto (5, 10, 15, 30 ou 60 minutos antes). CarPlay: conectar ou desconectar ao CarPlay pode ativar a automação.

DEFINIÇÕES

Modo Avião : começar uma ação quando o modo for ativado ou desativado.

: começar uma ação quando o modo for ativado ou desativado. Wi-Fi : começar uma ação ao se conectar a uma rede específica.

: começar uma ação ao se conectar a uma rede específica. Bluetooth : começar uma ação ao se conectar a um dispositivo específico.

: começar uma ação ao se conectar a um dispositivo específico. Não Perturbe : começar uma ação quando o modo for ativado ou desativado.

: começar uma ação quando o modo for ativado ou desativado. Modo Pouca Bateria : começar uma ação quando o modo for ativado ou desativado.

: começar uma ação quando o modo for ativado ou desativado. NFC : a ação começa quando você encosta o seu iPhone em uma tag NFC específica que tenha configurado.

: a ação começa quando você encosta o seu iPhone em uma tag NFC específica que tenha configurado. Abrir aplicativo: começar uma ação quando um aplicativo específico for aberto.

Obviamente, essa lista poderá sofrer muitas alterações até a liberação final do iOS 13 (seja removendo alguma ação ou adicionado muitas outras). Ainda assim, já temos coisas bem interessantes as quais podem ser criadas com base nisso.

· • ·

E aí, curtiram as mudanças?

colaborou: Vinícius Porto