iOS 13: por dentro do CarPlay, sua nova interface e recursos

E aqui continuamos a destrinchar os principais anúncios feitos na WWDC19! O foco da vez é o indefectível sistema para centrais de entretenimento veiculares da Maçã, o CarPlay — que pode ter sido citado bem brevemente na keynote, mas ganhou uma série de novidades bem interessantes. Vamos a elas?

Nova interface

A primeira coisa que chamará atenção quando você ativar o novo CarPlay em seu carro é o seu visual. O sistema deu adeus à interface antiga, que exibia apenas um app por vez na tela, para substituí-la por uma tela inicial muito mais dinâmica que exibe, ao mesmo tempo, vários elementos de interesse do motorista e passageiros — como um mapa, o controle de músicas e um quadrinho contextual exibindo o próximo compromisso marcado na sua agenda ou um controle relacionado ao HomeKit (como um botão para abrir a porta da sua garagem conectada ao protocolo, por exemplo).

O sistema ganhará também um Modo Claro — indo no caminho inverso do iOS, que ganhou um Modo Escuro (o que faz sentido, já que o CarPlay sempre foi escuro por natureza). Uma reorganização nos demais elementos de interface, como o relógio, deixará o sistema muito mais elegante e digno de surgir no painel dos carros mais refinados.

Siri aprimorada

A assistente, que age como base da navegação do CarPlay, ganhará melhorias: com a atualização, a Siri poderá controlar apps de navegação de terceiros ou de música.

O comando “E aí, Siri” será expandido para funcionar com os microfones dos carros, e a própria interface da assistente será redesenhada, menos intrusiva — em vez de ocupar toda a tela do sistema, ela surge por cima do conteúdo exibido, na parte de baixo da interface.

Apps e notificações

A atualização trará um novo app de calendário ao sistema, onde será possível checar seus próximos compromissos e outras informações relevantes sobre o seu dia. O Apple Music, por sua vez, receberá um tapa no visual para destacar as capas de álbuns na reprodução e favorecer a descoberta de novas canções e artistas.

As notificações também ganharão uma nova roupagem, mais elegante e em consonância com o resto do sistema.

Outras melhorias

Um recurso há muito pedido pelos usuários foi finalmente atendido pela Apple: enfim, o app aberto no iPhone não necessariamente será aberto ao mesmo tempo no CarPlay. Até hoje, os dois sistemas estavam completamente ligados e, se você abrisse o Apple Music no iPhone, por exemplo, o aplicativo surgiria automaticamente na tela do CarPlay; agora, eles podem coexistir de forma mais ou menos independente.

A Apple também expandirá o recurso Não Perturbe ao Dirigir, já presente no iPhone, ao CarPlay. Com ele, a maioria das notificações será silenciada automaticamente quando o veículo estiver em movimento (você controla no iPhone quais notificações devem ser alertadas neste modo).

Por fim, o CarPlay estará apto a morar em telas de formatos diversos e irregulares: a partir do iOS 13, será possível acomodar os recursos do sistema em painéis de todos os tipos, o que permitirá aos designers de painéis veiculares colocar em prática ideias com maior liberdade.

Disponibilidade

O novo CarPlay será disponibilizado junto ao iOS 13 — afinal, faz parte do sistema operacional móvel; quem já o usa verá as mudanças refletidas automaticamente no painel do carro quando atualizar o iPhone — lembrando que o update deverá ser liberado para todos os usuários em setembro próximo.