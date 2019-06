iOS 13 virá com três novos Animojis e Memoji Stickers

Modo Escuro? Mais recursos de privacidade? iPadOS? Que nada! Vamos falar agora do que vocês realmente querem saber acerca do iOS 13: as novidades relacionadas aos Animojis e Memojis, claro.

Animojis

No caso dos Animojis, temos três novos personagens que podem ser animados de acordo com as suas expressões faciais: um polvo, um camundongo e uma simpática vaca. Tirando isso, o funcionamento dos bichinhos continua o mesmo, com a possibilidade de gravar mensagens rápidas sob o disfarce dos personagens para enviar aos seus amigos e familiares no iMessage — com direito a Memoji Stickers (mais sobre isso abaixo).

Memojis

A Apple adicionou novas opções de personalização aos Memojis, a versão dos Animojis com base nas suas próprias características faciais. Além das opções já existentes, agora temos novos chapéus, cores de cabelo, piercings, dentes modificados e até mesmo AirPods!

Memoji Stickers

Além das novidades acima, o iOS 13 vem com os chamados Memoji Stickers: figurinhas criadas com base no seu Memoji que mostram “você” com várias emoções ou em situações específicas.

Temos, por exemplo, figurinhas chorando, dando piscadelas, xingando ou apaixonadas — pense em emojis só que com uma simulação do seu rosto neles.

O pacote de Memoji Stickers é gerado automaticamente quando você cria um Memoji, e a parte legal é que você pode utilizá-los não só em aparelhos com câmeras TrueDepth: uma vez criados, eles podem ser compartilhados em quaisquer iTrecos com um chip A9 (iPhone 6s/SE) ou superior, tanto no iMessage quanto em outros mensageiros.

Mudanças no teclado

Como você localiza os Memoji Stickers na mesma seção do teclado dedicado aos emojis comuns, nada mais justo do que a Apple adicionar um acesso rápido a esse catálogo. É por isso que, a partir do iOS 13, o teclado de emojis e a configuração de idioma (a tecla do globo terrestre) serão separados:

O iOS 13 virá com teclas separadas para o emoji e as configurações de idioma. Antes era tão difícil de trocar. Eu tô amando isso.

