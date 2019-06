Promoções do dia na App Store: Digits Tape Calculator, Tap Tap Send, Borderlands 2 e mais!

Novo Mac Pro: o que há por trás do Mac mais poderoso até agora? Encare-o como quiser, mas o novo Mac Pro, anunciado na WWDC19, se encaixa no topo da linha de evolução dos computadores da Maçã à sua própria maneira. É claro que uma máquina desse porte não é criada em alguns meses; no caso da Apple, o novo Mac Pro levou mais do que o tempo previsto […]

Galeria de screenshots: conhecendo as novidades do watchOS 6 Já postamos uma galeria do Modo Escuro do iOS 13 e uma focada no iPadOS 13; agora, é hora de conferirmos as principais novidades do watchOS 6. O novo sistema operacional do Apple Watch tornará o relógio ainda mais independente do iPhone e ganha novos mostradores com novas complicações, novos apps, mais recursos focados em […]