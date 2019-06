Você poderá conectar a redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth diretamente pela Central de Controle do iOS 13

Aos poucos, vamos explorando mais o iOS/iPadOS 13 e descobrindo novidades que a Apple optou não citar na keynote da WWDC19 mas que podem ser tão importantes para usuários quanto as que foram apresentadas por lá. Hoje, falaremos da Central de Controle.

Finalmente, a partir da nova versão do sistema operacional móvel, será possível tocar e segurar nos ícones do Wi-Fi e do Bluetooth para obter uma lista rápida de redes/dispositivos aos quais você deseja conectar. Nada de ter que ir até os Ajustes para isso, como antes.

A última grande mudança que a Apple fez nessa área da Central de Controle foi no iOS 11, que gerou uma grande polêmica pelo fato de a Apple ter alterado o comportamento dos botões de maneira a fazê-los simplesmente desconectar de redes/dispositivos, em vez de desligar totalmente os componentes Wi-Fi ou Bluetooth.

Ainda dentro da Central de Controle, o menuzinho do AirPlay ficou mais organizando, dividindo devices por categoria (fones de ouvido, alto-falantes, TVs, etc.).

Acesso Pessoal

Outra novidade relacionada diz respeito ao Acesso Pessoal (Personal Hotspot). No iOS 13, essa conexão passa a ser persistente — então não é mais preciso ir até a área do Acesso Pessoal nos Ajustes para que outra pessoa consiga se conectar a ele. Se o recurso estiver ativo, ele estará visível.

Além disso, o Acesso Pessoal passa a funcionar de forma mais automática. Ou seja, se você estiver usando um iPad e o Wi-Fi dele cair, por exemplo, o sistema poderá se conectar automaticamente ao Acesso Pessoal do iPhone para você continuar navegando sem interrupções. A novidade também funcionará entre dispositivos cadastrados no Compartilhamento Familiar do iCloud.

Por fim, vale notar que o iOS/iPadOS 13 também incorpora suporte nativo a WPA3 para conexões Wi-Fi ainda mais seguras.

colaborou: Vinícius Porto