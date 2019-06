Aba “Atualizações” da App Store ficará escondida no iOS 13, mas será possível apagar apps por ela

Tenho uma má e uma boa notícia sobre a aba “Atualizações” da App Store no iOS/iPadOS 13.

A má é que a Apple decidiu (ou foi obrigada a) escondê-la: com a chegada da nova aba dedicada ao Apple Arcade, agora é preciso tocar no seu avatar no canto superior direito da tela (que mostra um badge quando há updates pendentes) para ter acesso às atualizações na parte inferior da janela que se abre.

A mudança é ruim para quem gosta de gerenciar essas atualizações de forma manual (para quem deixa isso automático, não faz muita diferença) e/ou para os que gostam de conferir os changelogs de apps que são atualizados.

Obviamente, como ainda estamos na primeira versão beta do iOS 13, existe sempre a possibilidade de a Apple reverter essa mudança antes do lançamento oficial do novo sistema operacional. Tudo depende do feedback (negativo) que ela receber sobre isso de desenvolvedores e beta testers.

Já a boa notícia é que, finalmente, será possível deslizar em qualquer app da direita para a esquerda, para apagá-lo do iPhone/iPad diretamente por essa tela de atualizações:

Não sei vocês, mas eu sempre desejei isso. 😊

colaborou: Vinícius Porto