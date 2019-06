Apple estaria em processo de aquisição da Drive.ai, startup focada em carros autônomos

HomeKit Secure Video requer planos de 200GB ou 2TB do iCloud; confira novidades do protocolo Pois é: as novidades vindas da WWDC19 ainda não acabaram. Nos próximos parágrafos, falaremos um pouco sobre as melhorias para o HomeKit, protocolo de automação doméstica da Apple, e detalharemos seus novos recursos e possibilidades. Vamos lá? HomeKit Secure Video Uma das principais novidades para o protocolo anunciadas pela Maçã é o HomeKit Secure Video, […]

Mapas no iOS 13 terão “Coleções”, novo “Favoritos” e visualização à la “Street View” Entre todos os recursos oferecidos pela Apple no iOS e no macOS, talvez o mais subestimado seja o Mapas (Maps) — e, é claro, você sabe o motivo. Porém, há quase um ano, a Maçã anunciou que reconstruiria seu serviço do zero. As primeiras mudanças já foram liberadas no iOS 12; agora, com a apresentação […]

Suporte ao DualShock 4 no iOS/iPadOS 13 transformará iPhones e iPads em “PS4s Mobile” com o app Remote Play Conforme detalhamos nesse artigo, a Apple anunciou na keynote da WWDC19 que o tvOS 13 (e, descobrimos depois, também o iOS 13 e o iPadOS 13) suportará o joystick do Xbox One S e o DualShock 4, do PlayStation 4. Com relação ao segundo, a coisa tem um quê de ainda mais interessante. Update from […]