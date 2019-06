Mapas no iOS 13 terão “Coleções”, novo “Favoritos” e visualização à la “Street View”

Entre todos os recursos oferecidos pela Apple no iOS e no macOS, talvez o mais subestimado seja o Mapas (Maps) — e, é claro, você sabe o motivo.

Porém, há quase um ano, a Maçã anunciou que reconstruiria seu serviço do zero. As primeiras mudanças já foram liberadas no iOS 12; agora, com a apresentação do iOS 13 nesta semana, vimos que a Apple deu um passo ainda maior nessa escala evolutiva.

Entre as novidades, a Apple implementou um novo modo de visualização chamado Look Around (“Olhe em Volta”), uma nova aba “Coleções” e mais opções de “Favoritos”, entre outras melhorias.

Look Around (“Olhe em Volta”)

Se eu lhe dissesse que você poderia “andar” por uma rua a partir de um aplicativo, você provavelmente pensaria no Google Maps, certo? A partir do iOS 13, essa será uma realidade também no app Mapas nativo do iOS, por meio do recurso Look Around.

Com ele, a navegação por ruas e avenidas é semelhante à do “Street View”, do Google (com direito a visualização em 360º). Contudo, a Maçã adicionou alguns recursos bem interessantes, incluindo a possibilidade de navegar pelo mapa padrão enquanto você acompanha, simultaneamente, a visualização daquele lugar pelo Look Around em modo Picture-in-Picture (PiP).

Diferentemente do Google, a Maçã começou a coletar dados de mapas há relativamente pouco tempo, por meio de carros e pessoas equipadas com câmeras em mochilas.

Favoritos e Coleções

No iOS 13, a opção “Favoritos” Mapas também será expandida, permitindo-o procurar por locais específicos e adicioná-los à lista de favoritos para acessá-los rapidamente.

Alguns locais favoritos definidos por padrão são “Casa” e “Trabalho”, mas você poderá adicionar basicamente qualquer ponto do mapa. A Siri também poderá sugerir alguns lugares para você favoritá-los com base no seu uso.

Haverá ainda um outro recurso chamado “Coleções”, no qual será possível agregar locais diferentes para fazer listas com pontos que você pretende visitar, como restaurantes, parques, etc. Todas as listas das “Coleções” podem ser compartilhadas com familiares e amigos para que eles visualizem rapidamente aqueles locais.

Melhorias

Durante a apresentação do iOS 13, a Apple mencionou uma “interface reformulada” dos seus Mapas, mas de acordo com o MacRumors isso pode estar relacionado às mudanças que a Maçã já começou a implementar nas últimas versões do iOS 12.

Contudo, é possível visualizar algumas alterações na interface principal do Mapas mesmo em áreas onde as mudanças do iOS 12 já foram implementadas, como visualização de perigos nas vias e condições de tráfego (que geralmente são exibidos durante a negação curva a curva).

· • ·

A Apple informou que seus mapas atualizados, incluindo o novo modo de visualização Look Around, estarão disponíveis em algumas regiões dos Estados Unidos (como Califórnia e Nevada) inicialmente, e em todos os estados americanos até o fim deste ano. Outros países (não mencionados) ganharão a novidade ao longo de 2020.