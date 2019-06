Promoções do dia na App Store: Alien Jelly: Food For Thought, btw – puzzle maze, Asset Catalog Creator Pro e mais!

De tempos em tempos, o ACSI (American Customer Satisfaction Index) faz um levantamento do índice de satisfação dos consumidores dos Estados Unidos em relação aos seus smartphones. A pesquisa mais recente foi divulgada nesta semana e trouxe um marco importante: um empate da Samsung com a Apple, que liderou o ranking pelos últimos três anos. […]

Tenho uma má e uma boa notícia sobre a aba “Atualizações” da App Store no iOS/iPadOS 13. A má é que a Apple decidiu (ou foi obrigada a) escondê-la: com a chegada da nova aba dedicada ao Apple Arcade, agora é preciso tocar no seu avatar no canto superior direito da tela (que mostra um […]