Suporte ao DualShock 4 no iOS/iPadOS 13 transformará iPhones e iPads em “PS4s Mobile” com o app Remote Play

Conforme detalhamos nesse artigo, a Apple anunciou na keynote da WWDC19 que o tvOS 13 (e, descobrimos depois, também o iOS 13 e o iPadOS 13) suportará o joystick do Xbox One S e o DualShock 4, do PlayStation 4.

Com relação ao segundo, a coisa tem um quê de ainda mais interessante.

Update from today’s #WWDC: official DualShock 4 support will be coming to iOS, iPadOS, and tvOS this fall. We’ll keep you posted! pic.twitter.com/yqrd9Yx2vq — PlayStation (@PlayStation) June 4, 2019

Atualização da #WWDC de hoje: suporte oficial ao DualShock 4 chegará ao iOS, ao iPadOS e ao tvOS neste outono [do hemisfério norte]. Manteremos vocês informados!

A inclusão do suporte aos controles nos sistemas com certeza tem relação direta com o Apple Arcade, serviço de assinatura de jogos que a Maçã lançará nos próximos meses. Todavia, vale lembrar que desde março, com o app PS4 Remote Play, é possível jogar remotamente títulos do PS4 no seu iPhone ou iPad.

Agora é só vocês somaram uma coisa com a outra: sim, com o DualShock 4 conectado ao iPhone/iPad rodando o Remote Play, os dispositivos basicamente transformam-se em “PS4s Mobile”!

#iOS13 allows users to connect ps4 controllers to their iOS device and can confirm that remote play works flawlessly (60fps/1080p) #apple #playstation pic.twitter.com/bHiDCcaCkT — Youri (@futureincident) June 4, 2019

O #iOS13 permite que usuários conectam seus controles de PS4 aos seus dispositivos iOS e posso confirmar que o Remote Play funciona perfeitamente (a 60 quadros por segundo e [resolução Full HD] 1080p). #apple #playstation

Obviamente, como sabemos, nem todos os jogos de PS4 são compatíveis com o app Remote Play. Ainda assim, é um cenário muito louco.

Vale notar que, já há muito tempo, a Microsoft trabalha numa solução similar para o seu console chamada xCloud. Que ela chegue logo!

via MacRumors