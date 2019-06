Craig Federighi analisa o Projeto Catalyst, o iPadOS e mais em nova entrevista

Em meio a uma semana de WWDC19 agitada para a Apple em San Jose (Califórnia), o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, conversou com o fundador e editor-chefe do MacStories, Federico Viticci, sobre algumas das novidades apresentadas nos últimos dias, incluindo o Projeto Catalyst, o iPadOS e a SwiftUI.

A entrevista foi o tema principal do 114º episódio do podcast AppStories, desenvolvido por Viticci e John Voorhees (também do MacStories).

Projeto Catalyst

O recém-anunciado Projeto Catalyst (anteriormente conhecido como “Projeto Marzipan”) foi muito bem recebido pela maioria dos desenvolvedores (e usuários), que agora poderão adaptar seus apps para as diversas plataformas da Maçã, incluindo o iOS, o iPadOS e o macOS.

Sobre a novidade, Federighi ressaltou que o Projeto Catalyst permitirá que muitos desenvolvedores levem ainda mais apps do iPad para o Mac, considerando que com isso a Apple preencheu a lacuna a qual separava o UIKit e o AppKit.

O UIKit e o AppKit sempre permaneceram nesses dois mundos separados e, dependendo do que os desenvolvedores faziam, eles poderiam criar um aplicativo que fosse feito de forma que compartilhasse vários códigos de plataforma cruzada, então eles sempre precisavam ter pessoas na equipe que conheciam o AppKit, pessoas da equipe que conheciam o UIKit e tomar a decisão que era melhor para os dois. E para muitos desenvolvedores, eles escolhiam um ou outro, e não ambos, porque era um esforço real para obter o conhecimento e fazer esse investimento.

O executivo acrescentou que o Project Catalyst dá à Apple esse mesmo benefício de poder “ter uma única equipe que possa se concentrar em fazer apps melhores e lançá-la em todas as suas plataformas”, o que torna esse processo muito mais “sensato” para a empresa, segundo ele.

iPadOS

Sobre o novo sistema operacional dedicado para o tablet da Apple, o iPadOS, Federighi disse que o iPad criou uma experiência “distinta” ao longo dos anos e, por isso, merecia um sistema operacional à altura.

Coisas como arrastar e soltar [drag & drop], Split View, Slide Over e o Apple Pencil são o que realmente definem uma maneira diferente de trabalhar com o iPad. Quando trabalho no meu iPad, não sinto que estou trabalhando em um telefone grande ou como se estivesse trabalhando em um Mac. Eu sinto que estou trabalhando em um iPad. O que queremos dizer quando dizemos macOS, ou quando dizemos tvOS, que é uma plataforma baseada em iOS, ou quando dizemos watchOS, que no seu núcleo é o iOS, essas coisas para nós são definições de experiências […] o iPadOS tornou-se uma experiência distinta.

O executivo brincou, ainda, do recém-adicionado suporte a unidades de armazenamento externo (como dispositivos USB e cartões SD) no iPad:

Unidades externas. Estamos dispostos a reconhecer a década de 1990 e voltar todo o caminho. As pessoas ainda os usam algumas vezes, sabe. Eu sou um fã do AirDrop, mas eu entendo que existem outros usos… nós sabemos que com fotógrafos, a capacidade de importar suas fotos diretamente para um aplicativo, como o Lightroom, é importante.

SwiftUI

Como nós informamos, o novo framework da Apple permitirá aos desenvolvedores usar códigos de programação menores e construir interfaces de usuário mais elaboradas. Nesse sentido, Federighi disse que dar aos desenvolvedores uma ferramenta “tão expressiva e interativa” resultará em melhores ideias e, por conseguinte, melhores aplicativos.

O SwiftUI tornará o desenvolvimento de interfaces mais acessível para muitas pessoas que talvez não o tenham abordado antes, e isso é empolgante, porque já estamos vendo parte disso com a Swift e o Swift Playgrounds. Mas mesmo para os desenvolvedores mais experientes, dar a eles uma ferramenta tão expressiva e interativa significa que eles construirão coisas melhores, tentarão ideias melhores, e isso resultará em melhores apps.

A entrevista completa está disponível no app Podcasts e também na página desse episódio do AppStories.

