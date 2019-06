Filme da semana: compre “A Vida Em Si”, com Oscar Isaac e Olivia Wilde, por R$9,90!

Em meio a uma semana de WWDC19 agitada para a Apple em San Jose (Califórnia), o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, conversou com o fundador e editor-chefe do MacStories, Federico Viticci, sobre algumas das novidades apresentadas nos últimos dias, incluindo o Projeto Catalyst, o iPadOS e a SwiftUI. A entrevista […]

Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXXVIII. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]