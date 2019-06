Novo stand pro Apple Watch é inspirado no iPod classic

Você talvez lembre dos stands da elago para Apple Watch baseados nos visuais do Macintosh original (que tinha também uma versão para iPhone) e do Game Boy, mas agora os caras estão de volta com um inspirado no iPod classic.

Feito de silicone, o W6 Stand simula bem o visual do player clássico da Apple, com uma abertura pela parte superior onde você posiciona o Apple Watch e pode ver a sua tela pelo recorte da do iPod. Dentro do próprio stand, você pode instalar o seu recarregador e deixá-lo de forma simpática na sua mesa de cabeceira (perfeito para uso com o Modo Nightstand).

Ah, e os caras criaram também uma versão baseada no iPod U2:

O W6 Stand sai por apenas US$15, mais frete e possíveis impostos. Ele é compatível com qualquer versão do Apple Watch.

dica do Miguel Dornaes