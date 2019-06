Apple libera iOS 12.3.2 para corrigir problema no Modo Retrato do iPhone 8 Plus

A Apple disponibilizou agora, de surpresa, o iOS 12.3.2 (compilação 16F250 ).

De acordo com as notas de liberação da versão, a atualização corrige um problema que fazia com que o aplicativo Câmera capturasse fotos no Modo Retrato (Portrait Mode) sem o efeito de profundidade no iPhone 8 Plus. Por conta disso, o update está disponível apenas para quem tem tal aparelho — ou seja, agora quem tem iPhone 8 Plus está no iOS 12.3.2 e quem tem qualquer outro aparelho está no 12.3.1. 🤷🏻‍♂️

Essa nova versão está sendo disponibilizada pouco mais de duas semanas após a liberação da versão 12.3.1, que também chegou para corrigir alguns bugs.

Para atualizar o iOS, basta ir em Ajustes » Geral » Atualização de Software e instalar o update. Eis o link direto para download do iOS 12.3.2 (apenas para iPhone 8 Plus), aos que preferem aplicar o update manualmente pelo iTunes.

Vale notar que a Apple também está testando a versão 12.4 do iOS, que poderá ser a última antes da liberação do iOS 13.