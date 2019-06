Beats Solo3 Wireless ganha quatro novos modelos com a “Club Collection”

E a Apple continua com a cruzada para tornar sua subsidiária Beats uma marca de moda. Hoje, a empresa revelou quatro novos modelos do fone Beats Solo3 Wireless dentro de uma coleção especial chamada “Club Collection”.

A coleção é feita em parceria com o canal do YouTube NAVYA, focado em beleza e moda, e traz quatro versões do fone sem fio: “Club Red” (com toques em branco e azul-marinho), “Club Navy” (com toques em marfim e vermelho), “Club White” (com toques em vermelho e azul) e “Club Yellow” (com toques em vermelho e azul-claro).

Assim a Apple define a nova coleção:

Hoje, a Beats By Dr. Dre apresenta a Club Collection, uma edição ousada e vívida da sua linha de produtos Solo3 Wireless. Inspirada pela sua tribo — aqueles que celebram a sua voz —, a coleção traz quatro novas cores estilosas: vermelho, amarelo, branco e azul-marinho.

Como parte da parceria com o NAVYA, os novos Beats da Club Collection aparecerão num episódio do canal a ser publicado no dia 18 próximo, onde as apresentadoras dos programas usarão os fones e darão dicas de como combiná-los com diversos looks e estilos.

É bom lembrar que, com a exceção da pintura, estamos falando dos mesmos Beats Solo3 Wireless de sempre, com o chip W1 para pareamento rápido, até 40 horas de reprodução, tecnologia Fast Fuel de carregamento rápido e todos os recursos já conhecidos desde a sua introdução original em setembro de 2016.

Os fones da Club Collection já estão à venda na Apple Online Store americana por US$200, mesmo preço das suas versões tradicionais. Eles serão disponibilizados nas lojas físicas da Maçã nos EUA a partir desta quarta-feira (12/6).

No Brasil, eles também já estão à venda online por R$1.600 — à vista, como sempre, tem 10% de desconto. Eles serão entregues entre os dias 28 de junho e 5 de julho.

