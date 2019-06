Firefox passará a desabilitar trackers de anunciantes por padrão

Um grande nome da tecnologia que, ao menos na face pública, põe prioridade total na privacidade dos seus usuários e compra brigas para defender esse princípio. Apple? Não, não: estamos falando da Mozilla, que tem posto dedicação total na proteção dos dados dos usuários nas atualizações recentes do Firefox. Agora, um novo anúncio da fundação aprofunda ainda mais esse compromisso.

Na última semana (sim, a cobertura da WWDC19 acabou deixando todos um pouco alheios do resto do mundo), a Mozilla anunciou uma expansão do recurso Enhanced Tracking Protection (ETP), que desabilita a ação de trackers de anunciantes — aqueles elementos que lhe “seguem” pela internet, aprendendo seus padrões de uso e preferências para exibir anúncios direcionados a você.

Até então, o recurso estava disponível somente no modo de navegação privada do Firefox, mas agora isso muda: ele não só será disponibilizado no modo comum de navegação, como será habilitado por padrão para todos os novos usuários do browser.

E mais: quem já usa o navegador também terá o ETP ativado automaticamente nos próximos meses.

To really protect people, we need to establish a new standard that puts people’s privacy first.

That’s why today we’re rolling out Enhanced Tracking Protection to all new users on by default: to make it harder for companies to track their every move. https://t.co/lBjUOZ7lbh

— Firefox 🔥 (@firefox) June 4, 2019